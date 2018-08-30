Адвокат Вячеслава Гайзера усомнилась в психическом здоровье одного из свидетелей

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-30T14:38:24+03:00

Перед сессией совета глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев приглашал к себе на встречу в свой кабинет депутатов пофракционно, где доводил до народных избранников позицию Желтого дома Фото: фото komikz.ru

На суде зкс-депутат городского совета Сыктывкара Андрей Кузнецов заявил, что независимых депутатов в совете не было

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В Замоскворецком суде Москвы по «делу Гайзера» допрошен экс-депутат городского совета Сыктывкара Андрей Кузнецов. Большая часть показаний свидетеля касалась взаимоотношений бывшего руководства республики с депутатским корпусом столицы Коми.

С оглядкой на Желтый дом

Андрей Кузнецов являлся депутатом совета Сыктывкара от партии ЛДПР с 2011 по 2015 год. Он рассказал, что часто перед сессией совета глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев приглашал к себе на встречу в свой кабинет депутатов пофракционно, где доводил до народных избранников позицию Желтого дома (главы и правительства Коми — ред.) по значимым вопросам, сообщает БНК.

- Чаще всего он ссылался на позицию Вячеслава Михайловича [Гайзера], - вспомнил свидетель.

Отвечая на вопрос прокурора о влиянии экс-начальника управления информации администрации главы Коми Павла Марущака на депутатов горсовета Сыктывкара, Андрей Кузнецов пояснил:

- Лично я с Марущаком не знаком. На меня он влияния не имел. Мне рассказывали некоторые депутаты, что они регулярно бегали к нему. По каким делам, я не знаю.

Свидетель назвал шесть депутатов из различных партий, которые часто посещали кабинет республиканского чиновника. Кузнецов утверждает, что о походах к Марущаку ему известно со слов самих депутатов. По мнению Кузнецова, независимых депутатов в городском совете не было.

Как велись дела в мэрии

Касаясь истории застройки территории ботанического сада в Сыктывкаре, свидетель рассказал, что лично он ратовал за застройку сада.

- Возник вопрос, что надо перевести земли ботанического сада, чтобы там что-то построить. Я лично был за это. Сад потихоньку превращался в притон бичей, которые там обосновались и развели там антисанитарию. Другие мои коллеги с одной стороны тоже были за то, чтобы застроить сад, но не хотели остаться крайними, поскольку был большой общественный резонанс. Вроде, мы даем согласие на застройку, но не хотим за это отвечать. Чтобы потом пальцем в депутатов не тыкали, что они это все там организовали, - рассказал Андрей Кузнецов.

- Накануне голосования по ботаническому саду у вас была консультация с Поздеевым? И чем она закончилась? - спросил свидетеля гособвинитель Борис Непорожный.

- Консультация была типичная. Она закончилась тем, что шеф «Единой России» [лидер фракции партии «Единая Россия в совете Сыктывкара Николай Курсаков] и Иван Поздеев меня обматерили. Я предложил им для урегулирования вопроса составить письмо, которое поступит в адрес депутатов, в котором будет говориться, что в случае застройки сада, будут учтены интересы жителей, что все будет красиво. Они сказали: «Ты что сдурел, чтобы нам письма писали?». Вот и обматерили. На следующий день [лидер фракции ЛДПР в горсовете Сыктывкара] Александр Эпштейн сказал мне: «Андрей, странно, конечно, но получилось так, как ты предлагал». Кто-то письмо такое принес.

Без подписи

Защитник Алексея Чернова адвокат Карен Гиголян спросил у свидетеля, подвергался ли он уголовному преследованию.

Кузнецов пояснил, что раньше был бизнеменом, но бизнес у него отобрали, возбуждали в отношении него уголовные дела.

- Как хвастался одноклассник Вячеслава Михайловича Гайзера по пьянке, что он возбуждал эти уголовные дела через Гайзера. Но я по этим уголовным делам считаюсь несудимым, потому что они возбуждались на ровном месте и также прекращались.

По ходатайству прокурора был оглашен протокол допроса свидетеля на предварительном следствии от 23 сентября 2016 года. Под протоколом отсутствует подпись допрашиваемого, однако имеется пометка следователя о том, что свидетель выставил условие, что подпишет протокол только после того, как следователь посодействует ему в рассмотрении заявлений Кузнецова, по которым, по его мнению, следствием не предпринимается должных мер. Отказ от подписи удостоверен двумя понятыми.

В показаниях Кузнецова изложены сведения о фигурантах уголовного дела, главным образом, почерпнутые им из средств массовой информации, а также его предположения. Свидетель это признал сам.

В частности, Кузнецов высказывает предположение о применении при оценке стоимости Зеленецкой птицефабрики лизинговых схем для занижения стоимости акций предприятия. Так же свидетель высказывает мнение о том, что бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов «напряг кого-го в Арбитражном суде Республики Коми и следственном комитете» для того, чтобы в отношении него (Андрея Кузнецова) как гендиректора ООО «Навигатор» было возбуждено уголовное дело.

Протокол или приговор?

Выслушав оглашенные показания, свидетель заявил, что подтверждает их лишь частично.

Он отметил, что протокол похож скорее на приговор, а не на показания свидетеля. В протоколе использована терминология, которой он не пользуется. В частности, в протоколе Марущак назван кукловодом, в руках которого была вся общественно-политическая жизнь республики.

- Я таких слов не использую. Это не моя манера, - категорично заявил свидетель.

Выяснение того, что из записанного в протоколе он сообщал следователю и чего не говорил, хотя и продолжалось около часа, но видимых результатов не принесло.

По ходатайству адвоката Карена Гиголяна был оглашен протокол допроса свидетеля от 12 октября 2015 года, под которым имеется подпись Кузнецова. В допросе говорится среди прочего о том, что благодаря вмешательству Кузнецова совет Сыктывкара в 2015 году не дал согласие на приватизацию Республиканской сетевой компанией за 70 млн руб. муниципального предприятия «Нейтраль», которому принадлежат 150 трансформаторных подстанций и 180 километров электрических сетей. Рыночная стоимость имущества «Нейтрали», по мнению Кузнецова, составляла не менее 500 млн руб. Предполагалось передача 100% доли уставного капитала «Нейтрали» в собственность ООО «Республиканская сетевая компания», которая, по мнению свидетеля, подконтрольна Ромаданову и экс-председателю Госсовета Коми Игорю Ковзелю.

Как утверждает свидетель, в апреле 2015 года он выступил на бюджетной комиссии горсовета с критикой проекта такого решения. После этого Поздеев пригласил его к себе в кабинет и спросил чего он добивается. Кузнецов сказал, что он являлся директором ООО «Навигатор», которой принадлежала асфальтобетонная площадка на улице Станционная в Сыктывкаре. По словам свидетеля, столкнулись бизнес-интересы «Навигатора» и клуба Gold’s Gym, подконтрольного Ромаданову, с подачи которого в отношении него [Кузнецова] было возбуждено уголовное дело.

Неожиданные ответы

Отвечая на многочисленные вопросы участников процесса, свидетель отметил, что в советское время он учился вместе с Александром Зарубиным в школе № 3 Инты.

Давая показания, свидетель попутно приводил различные сведения, которые не имеют отношения к предъявленному обвинению. Ответы свидетеля были столь неожиданны для всех участников процесса, что адвокат Дарья Евменина, защищающая Гайзера, спросила:

- Скажите, пожалуйста, вы на учете у психиатра не состояли?

- Не удивлен вашему вопросу. Многие так думают, потому что я так говорю. Нет, на учете у психиатра не состоял, - ответил свидетель.

К показаниям Кузнецова призвал отнестись серьезно Алексей Чернов, поскольку, по его словам, на основании этих показаний Игорю Ковзелю вменяется принятие Госсоветом Коми и муниципалитетами нужных организованному преступному сообществу решений.