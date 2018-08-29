Суд по делу Гайзера: «Уходит нормальное руководство, сажают или убивают, приходят какие-то непонятные люди»

СЕГОДНЯ 06:19 2018-08-29T06:36:49+03:00

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В Замоскворецком суде Москвы по видеосвязи с Сыктывкарским городским судом допросили бывшего руководителя национал-патриотов в Коми Алексея Колегова по делу "Гайзера". Он рассказал, что получал от 90 до 140 тыс. руб. в месяц от Павла Марущака и выполнял его просьбы.

Алексей Колегов рассказал, что в Коми работала организация «Союз национального возрождения», которую возглавлял Юрий Екишев. Организация развивалась, о ней активно писала пресса, и в частности газета «Зырянская жизнь», которую спонсировал на тот момент бизнесмен, а на сегодня мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Колегов стал общаться с Екишевым, так как ему была близка идеология патриотизма.

В те годы, по словам Колегова, на улицах было очень много мигрантов, которые избивали местных жителей, насиловали девушек и продавали наркотики. Это среди прочего подталкивало молодежь вливаться в организации националистического толка. Несмотря на дружбу, у Колегова и Екишева были разногласия по поводу религии — Екишев относил себя к зарубежной РПЦ, а Колегов был приверженцем Московской патриархии. Из-за этого они поссорились, Колегов основал «Рубеж Севера» («Рубеж Севера» ликвидирован по решению суда в ноябре 2016 года; проверка прокуратуры показала, что организация осуществляла экстремистскую деятельность), который, по его словам, «подло» закрыли, пока он отбывал срок в тюрьме.

Свидетель начал рассказывать о работе своей организации, его прервали прокурор и судья, но Колегов продолжил говорить, сообщает «7х7».

— Ваша честь, получится как в фильме «Криминальное чтиво» — мы начинаем с середины, потом заканчиваем, назад уходим, картинка у вас не сложится, и потом не сможете понять ситуацию. То есть я бы вообще начал с 1993 года, когда к власти пришли антинародные силы. Это очень важно! Вот эти ситуации сейчас возникают в каждом регионе, уходит нормальное руководство, сажают или убивают, приходят какие-то непонятные люди, как сейчас вот у нас в республике, — объяснил свидетель.

По словам Колегова, его с начальником управления информации администрации главы Коми Павлом Марущаком в 2007 году познакомил главный редактор «БНКоми» Алексей Лазарев. Колегов выдвинулся кандидатом в депутаты в горсовет Сыктывкара, и в это же время на его компанию, по его словам, напали сотрудники правоохранительных органов и пытались ее разорить — заблокировали работу фирмы и обвинили сотрудников в разжигании межнациональной розни. На этом фоне Лазарев сообщил Колегову, что развивается новое информагентство и оно заинтересовано писать о деятельности Колегова, митингах, шествиях и прочих акциях, которые он проводит. После этого Лазарев предложил познакомиться с руководителем «БНКоми» Марущаком.

Во время избирательной компании в горсовет у Колегова был конфликт с на тот момент мэром Сыктывкара Романом Зенищевым, который обвинил его в подкупе избирателей, а его заместитель Лариса Давыдова в эфире республиканского телеканала рассказала об этом. Колегов обратился к Марущаку, который тоже конфликтовал с мэром и его заместителем, и журналисты начали активно освещать этот конфликт.

Заместитель главы Коми Алексей Чернов, по словам свидетеля, занимался «политической» и «общественной» составляющей, и про него говорили, что он «умный и интересный товарищ».

— Я так понял, что он был как раз из школы Суркова [Владислав Сурков — бывший заместитель руководителя администрации президента России, советник президента], когда надо не давить, а договариваться с общественниками, надо с ними как-то повязываться, то есть не давить в лоб или сажать, как это сейчас делается, а вести нормальную цивилизованную работу. Как в Европе или в Америке, — рассказал Колегов.

Лично с Черновым свидетель познакомился в 2008 году через Марущака, который рассказал, что замглавы Коми знакомится со всеми политиками и общественниками, и если человек что-то делает, то он интересен администрации главы.

Свидетель вспомнил, что ему сказали, что «Рубеж Севера» — серьезная организация, которая практически «закрыла» патриотическое поле в республике, и предложили взаимовыгодное сотрудничество. По словам Колегова, организация получила «подсветку» в СМИ, а в его лице Марущак и Чернов получили адекватного человека, который имеет бизнес и организаторские способности.

Также на встрече Колегов выдвинул условия: ему тоже нужны дивиденды от сотрудничества, а именно — место в Госсовете Коми, но Чернов отказал ему, сославшись на то, что не может никого ставить в республиканский парламент и ему надо участвовать в выборах. Взамен ему предложили попробовать избраться в муниципальные советы.

Прокурор спросил, упоминал ли на этой встрече Чернов Екишева, и Колегов вспомнил, что замглавы сказал ему, что он адекватный парень, но «можешь закончить, как Екишев». Тогда, по словам Колегова, начали сажать патриотов из-за того, что это была серьезная сила. Колегов обрадовался предложению о сотрудничестве, ему льстило внимание властей к нему.

Гособвинение интересовало, знакомо ли ему предприятие «Монди СЛПК» и проводил ли он какие-то акции, связанные с компанией, но свидетель снова начал издалека. Колегов рассказал, что Сыктывкарский ЛПК строили еще в Советском Союзе, он принадлежал народу, в 1990-е годы первый глава республики Юрий Спиридонов его продал.

— Алексей Олегович, давайте вернемся к моему вопросу, — прервал прокурор.

— Вы не даете мне рассказать, почему я проводил акции! — настаивал свидетель.

По его словам, он был против передачи ЛПК австрийцам и против того, чтобы на строительство второй бумагоделательной машины комбинат привлек 500 мигрантов из Таджикистана и построил мигрантский городок.

Прокурор уточнил, организовывал ли он акции возле ЛПК по просьбе Марущака. Свидетель рассказал, что это была не совсем просьба — скорее взаимовыгодное сотрудничество. Марущак спросил у него, не хочет ли он провести возле ЛПК какой-нибудь митинг или пикет.

— Я говорю: конечно, с удовольствием бы провел. Можно сказать, что он подтолкнул, можно сказать, что это родилось из общего разговора. Организационно он очень грамотный человек, он очень много читает, и он подсказал, какие можно использовать плакаты. Очень было полезно с ним общаться в том плане, что он подсказывал, что лучше сделать. Как консультант был очень грамотный, — рассказал свидетель.

По его словам, после разговора с Марущаком он подал заявку и удивился, что ее согласовали, так как ЛПК — огромная структура, и «у них везде есть свои люди, в том числе и прикормленные силовики».

Перед акцией Марущак познакомил Колегова с заместителем министра внутренних дел по Коми Владимиром Конаревым, который курировал оперативную работу полиции. По словам свидетеля, силовик курировал массовые акции, занимался прослушкой и всевозможными «не очень хорошими вещами». Полицейский пообещал Колегову, что все пройдет гладко и никого не задержат, максимум — остановят для проверки документов где-то по пути к ЛПК. Так и случилось, автобус с пикетчиками остановила полиция, но затем всех пикетчиков отпустили.

Пикет, по воспоминаниям свидетеля, получился ярким и всем понравился. При этом Колегов догадывался, что у Марущака и Чернова, возможно, были свои интересы в пикетировании ЛПК, но они не говорили о них.

Гособвинитель спросил у Колегова, знакомы ли ему Бэлла Забровская и сеть магазинов «Ассорти» и проводили ли национал-патриоты какие-то акции по просьбе Чернова и Марущака. Адвокат последнего попросил суд снять вопрос, так как он выходит за рамки предъявленных обвинений его клиенту, адвокаты обвиняемых поддержали коллегу. После этого между сторонами завязалась небольшая перепалка.

— Свидетель, вы слышали вопрос? — спросил прокурор.

— Нет! У вас там шум-гам и непонятно что происходит. Мне не видно, телевизор не работает, я не знаю, с кем я разговариваю, может, какие-то хакеры подключились и какую-нибудь ерунду спрашивают, я ж тоже не знаю, — ответил свидетель.

После этого вмешаться пришлось судье, которая пояснила, что вопросы задает государственный обвинитель, но Колегов решил объяснить судье, что хочет сначала рассказать предысторию про «Ассорти» и Забровскую, чтобы картина была объективной.

Свидетель, все-таки вернувшись к вопросу, рассказал, что пикеты у сети магазинов, так же, как и в случае с ЛПК, не были прямым указанием Марущака — он просто спросил его, не хочет ли тот провести серию пикетов. По словам Колегова, торговая сеть была монополистом и взвинтила цены на продукты в два раза, он не мог пройти мимо этой ситуации. Колегов не смог вспомнить, получал ли он деньги за эти акции.

Следующая акция, которая интересовала прокуроров, — митинг после выборов в Госдуму в 2011 году. Колегов предупредил, что на допросе «немножко оболгал» Марущака, а на самом деле он отговаривал его ходить на акцию, так как там будет «винтилово». Накануне митинга Колегов встречался с замминистра — с полицейским, с которым его познакомил Марущак. Он, по словам Колегова, оценил возможное количество участников митинга в 100 человек, но лидер «Рубежа Севера» убеждал его, что участников будет не менее тысячи.

В день митинга Колегов собрал порядка ста человек и, по его словам, хитростью проник на территорию, где должна была пройти акция. По его воспоминаниям, он увидел, что со всех сторон начались провокации.

— Были анархисты, они начали оскорблять сотрудников полиции, потом кто-то начал предлагать идти бить окна в администрации и Госсовете. И я тогда принял решение, это было мое единоличное решение, и я считаю, что я тогда спас республику от позора, я спас, наверно, нескольких людей, которых могли бы посадить надолго, — описал свою роль в митинге Колегов.

По словам свидетеля, к 2011 году организация набрала вес, и поэтому уже он сам настоял на встрече с Черновым.

— Я ему сказал: «Алексей Леонидович, в Госсовет не могу пройти, Общественная палата мне не интересна, как бы такая картонная дурилка, я выхожу, по сути, спасаю здесь республику от каких-то там экстремистских вещей, и меня за это еще и сажают. Вы извините как бы, вы не хотите как бы мне немножко помочь материально хотя бы. Был разговор такой, — вспомнил встречу в кафе «Лаунж» Колегов.

Собеседник свидетеля на встрече не дал конкретного ответа, но обещал подумать. Позднее Марущак сообщил ему, что они готовы ежемесячно выплачивать ему определенную сумму. Сначала договорились на 90 тыс. руб., но затем сумма увеличилась до 140 тыс. руб. Деньги Колегов получал наличными от Марущака в кафе и его кабинете. Эти деньги он воспринимал как материальную помощь, так как он, по его словам, был долларовым миллионером, и делать что-то за 90 тысяч не стал бы.

- Я воспринимал это как помощь патриотизму, помощь патриотическому воспитанию, — объяснил Колегов.

Свидетель рассказал, что в какой-то момент акциями старейшей в Коми газеты завладел медиаолигарх Владимир Губарев и превратил ее в бульварную желтую прессу и «рэкетирскую организацию». В газете, по его словам, было огульное воровство денег, а издание умирало. По мнению Колегова, если кто-то говорит, что ее «задавили Гайзер и компания», то это неправда.

Акции газеты он купил у юриста бывшего зампреда правительства Коми Константина Ромаданова Владислава Садыкова и у супруги Марущака. Колегову нужен был имидж человека, который вхож в СМИ, так он, по его словам, сразу становился на уровне главных редакторов и «региональных медиамагнатов». 150 тыс. руб. за пакет акций ему сказали передать в детский дом, что он и сделал. Марущак, по словам Колегова, не навязывал ему покупку этих акций у его супруги, а «немного соблазнил», расписав перспективу владения известным изданием.

Плохо, по словам, свидетеля, постоянно писали и о нем. Он вспомнил, что на одном из митингов ветераны подарили ему медаль «65 лет Победы» в качестве благодарности за патриотическое воспитание молодежи. «Красное знамя» же поставило на первую полосу его фотографию с заголовком «Получил фашист награду».

— Это разве нормально? И «Красное знамя» везде писало, что я фашист, фашист, фашист! — сказал свидетель.

Адвокат Гиголян попросил у Колегова результаты аудиторской проверки газеты, но свидетель сказал, что как таковой ее не было — вместо аудиторов он нанимал двух людей «бомжеватого вида».

— Да, они там плохо пахли, но я их назвал, якобы это мои аудиторы, они будут ходить в «Красное знамя», будут там смотреть документы, и еще был человек, который фотографировал документы, — ответил Колегов.

Свидетель, отвечая на вопрос Чернова о сайте газеты, рассказал, что писал заявление по поводу вывода сайта после банкротства издания, но у журналиста Валерия Черницына оказалась хорошая «крыша» в правоохранительных органах. Такой вывод он сделал, так как журналисты «Красного знамени» располагали деталями из жизни Колегова в 1990-х годах, когда он якобы имел отношение к криминалитету.

Вопросы к свидетелю появились у Чернова. Он вспомнил о встрече в кафе, на которой Колегов жаловался ему, что после карикатуры на нынешнего мэра Сыктывкара Валерия Козлова, которого изобразили в балетной пачке, у него начались проблемы с бизнесом. Чернов предложил свидетелю вспомнить, кого он тогда предложил ругать и кто не обидится, если его изобразить в любом виде. Колегов с нескольких попыток ответил, что Чернов предлагал себя.

Чернов, как вспомнил свидетель, кроме Козлова, просил не трогать евреев, Владимира Путина и Вячеслава Гайзера. Колегов, по его словам, все равно продолжал ругать Путина и Гайзера, а Чернова даже добавил в собственный список «врагов народа».

Защита обвиняемых спросила, давил ли на него кто-то, когда он давал показания. По словам Колегова, его допрашивали, когда он сидел в тюрьме и был в подавленном состоянии. Его поместили в спецблок, где он два раза подрался с азербайджанцем, который кидался на него с заточенной вилкой, и ругался со «смотрящим» из-за того, что требовал соблюдения прав.

Прокурор спросил, просил ли Марущак заниматься вопросом вырубки ботанического сада в Сыктывкаре, на что Колегов ответил, что как таковой просьбы не было, защищал он его от «своего сердца». Следователь, который его допрашивал, по его словам, просил его сказать, что это было задание. Колегов переживал, что из-за вырубки нарушится экологический баланс в городе. По словам Колегова, на месте ботсада планировалось построить дома для сотрудников прокуратуры и судов.

Он рассказал, что не получал денег за акции по защите ботанического сада, но при этом, как бизнесмен, представил смету за понесенные расходы Марущаку.

— Вы получали в тот момент вот эти регулярные платежи? — уточнил гособвинитель.

— Получал, но хотелось еще, аппетиты растут, — ответил Колегов и добавил, что с выплатами несколько раз были задержки, Марущак остался ему должен.

— Освободится — отдаст, — заключил свидетель.

Коми правозащитную комиссию «Мемориал» Колегов, по его словам, критиковал всегда, потому что «они получали западные деньги и начали защищать гомосексуалистов».

— Они начали защищать тех людей, которые пропагандируют гомосексуализм, поэтому мы всегда на них давили всем, чем могли, писали заявления, пикетировали и митинговали. Я всегда считал, что они иностранные агенты, — рассказал свидетель.

Колегов рассказал, что по вопросу гей-парада он разговаривал с на тот момент заместителем мэра Валерием Козловым. Чиновник пригласил его к себе и попросил помощи, потому, что он не глядя подписал разрешение на гей-парад, а мероприятие могло стать первым в России разрешенным гей-парадом.

— Он меня позвал и говорит: «А вы можете как-то разогнать его?» Я говорю: «Ты что, дурак, что ли? Ты представляешь, что ты делаешь? Ты вообще занимаешься пропагандой гомосексуализма». У меня были подозрения насчет Козлова, что он тоже как бы из этих, но не до такой степени, — вспомнил разговор с Козловым свидетель.

Колегов пообещал чиновнику подумать, как это сделать, а после этого встретился с владыкой Питиримом [Епископ Питирим — глава Сыктывкарской и коми-зырянской епархии РПЦ] и попросил у него благословения.

— Говорю, вы знаете, сейчас вот гей-парад хотят делать. Мы хотим его разогнать. Он [Питирим] очень обрадовался этому и сказал: «Я помогу». Выйдут попы против этого действия. Познакомил меня с казаками, мы с ними потом плотно сотрудничали. И, по сути, мы его разогнали, — рассказал экс-руководитель «Рубежа Севера».

Для этого Колегову пришлось пойти на «небольшой мордобой» — он рассказал, что избил председателя ЛГБТ-движения в Коми, но он, по словам свидетеля, его спровоцировал. В итоге гей-парад не удался, и республика от этого выиграла.

Когда вопросы к свидетелю закончились, гособвинитель зачитал протоколы показаний, которые Колегов давал во время следствия. Защита выступала против оглашения показаний, потому что у сторон было достаточно возможностей расспросить его, а показания он давал под давлением обстоятельств — свидетель отбывал срок наказания. Судья решила показания огласить.

Про знакомство

На допросах Колегов рассказывал о знакомстве с Марущаком и Черновым то же, что и на суде. В 2007 году агентство «БНКоми» стало популярным, и Колегов предположил, что у издания есть высокопоставленные источники информации в администрации главы, впоследствии он узнал, что этим источником был Чернов. В тот момент популярность набирали оппозиционно настроенные «Зырянская жизнь» и «КомиОнлайн», и властям нужен был ресурс, который бы перекрыл их по популярности.

В 2008 году Марущак предложил Колегову познакомиться с Черновым и мотивировал это тем, что Чернов очень влиятелен и может оказать серьезную поддержку общественному движению Колегова. На встрече Чернов дал понять, что если он откажется от сотрудничества, то у него и «Рубежа Севера» будут проблемы.

Колегов рассказывал, что суть сотрудничества, предложенного Черновым, была в следующем: Чернов опасался, что место Екишева может занять кто-то не подконтрольный властям. Это место должен был занять Колегов, и для этого ему надо было официально зарегистрировать движение и исключить критику евреев и президента, а взамен Чернов гарантировал лояльное отношение правоохранительных органов и пообещал место депутата в совете Сыктывкара. Чернов сказал ему, что кандидатов в Госсовет отслеживают в Москве, а у Колегова подмочена репутация, в муниципальный совет же он его устроит без проблем. Марущак договорился с региональным Минюстом, чтобы регистрация «Рубежа Севера» прошла без накладок, и помог зарегистрировать сайт организации как СМИ через свои связи в республиканском Роскомнадзоре. Марущак давал деньги на выпуск газеты «Рубеж Севера», а иногда Колегов получал целые тиражи своей газеты уже в готовом виде.

«По сути, Чернов в моем лице получил контролируемую оппозицию», — говорил в показаниях Колегов.

Первое поручение и «диоксиновая рыба»

Первым поручением Колегову было организовать пикет возле Сыктывкарского ЛПК. По договоренности с Конаревым сотрудники полиции должны были немного подержать «рубежистов» и отпустить, после чего они должны были собраться у ЛПК и провести митинг. Задержание автобуса с пикетчиками должно было показать, что они независимые оппозиционеры, а руководство ЛПК подкупило полицию, которая не дает митинговать. Все прошло, как и планировалось, а содержание плакатов, которые держали в руках пикетчики, согласовывал Марущак.

Колегов рассказывал, что до этого Марущак вместе с руководителем Сыктывдинского района Артуром Рудольфом, правозащитником Эрнестом Мезаком и чиновником администрации главы Коми Павлом Ордой уже «организованно наезжали» на ЛПК. Этот проект назывался «диоксиновая рыба». Марущак начал распространять информацию о том, что ЛПК загрязняет окружающую среду. Для этого, по словам Колегова, Мезака даже ввели в состав администрации села Слудка, возле которого были стоки СЛПК, чтобы он там курировал вопросы экологии.

Конфликт Забровской и Чернова

Колегов рассказывал следователю, что у Чернова и депутата Госсовета, владелицы сети «Ассорти» Бэллы Забровской случился конфликт. Забровская постоянно просила деньги на общественно-политические дела бывшего главы республики Владимира Торлопова. Последний давал указание Чернову выделить деньги, и тому не нравилось, что Забровская действовала в обход него.

Марущак попросил организовать пикеты возле магазинов Забровской под предлогом, что они завышают цены на продукты. Акция должна была выглядеть как раздача соли, спичек и хлеба. На это Марущак выделил около 10 тыс. руб. и организовал освещение в СМИ. После этого Забровская сама пришла к Чернову и попросила больше не натравливать на нее Колегова и его фашистов.

Протест против мечети и памятника Ленину

По просьбе Марущака Колегов протестовал против строительства мечети в Сыктывкаре, так как администрация Сыктывкара не хотела выдавать разрешение на строительство из-за возможного недовольства жителей.

Митинг против строительства мечетиФото: фото komikz.ru

Еще одна акция, которую по заданию Марущака провел Колегов, была против КПРФ, у которой был сильный оппозиционно настроенный лидер Леонид Мусинов. В конце 2000-х годов коммунисты регулярно митинговали у памятника Ленину на Стефановской площади Сыктывкара, и это напрягало Чернова и Марущака. Марущак попросил организовать акцию и даже придумал предлог, что до революции на месте памятника стояла церковь. «Рубеж Севера» на этом месте провел митинг за снос памятника и возрождение духа православия.

Митинг на Театральной

Колегов рассказывал следствию, что митинг на Театральной площади Сыктывкара в 2011 году беспокоил администрацию главы, так как многие оппозиционеры были им не подконтрольны. Марущак поставил задачу контролировать эту акцию, но при этом предупредил, что Колегова вместе с оппозиционерами Леонидом Зильбергом и Эрнестом Мезаком заберут в полицию, но потом отпустят. Задачей Колегова было не допустить, чтобы протестующие двинулись к администрации главы. За два дня до мероприятия он встретился с полицейским Конаревым и предупредил его, что на митинге будет много народу. Чтобы снизить число участников, Марущак через «Единую Россию» и «Молодую гвардию» организовал раздачу билетов в кино и на каток, а также распространял слухи, что всех будет задерживать полиция.

Как и предполагалось, на митинге Колегова забрали в полицию вместе с остальными. После этих событий Колегов несколько раз высказывал недовольство Марущаку и Чернову, что за три года сотрудничества он выполнял все договоренности, а они так и не сделали его депутатом или хотя бы членом Общественной палаты Коми.

Рынок в подарок

После этого на одной из встреч в кафе «Лаунж» Чернов и Марущак сказали, что скоро в районе аэропорта откроется новый сельскохозяйственный рынок, который они в качестве компенсации передадут Колегову, и тот сможет на нем зарабатывать. В подтверждение своих слов Чернов позвонил Зенищеву и сказал, что новый рынок надо передать лидеру «Рубежа Севера», а сам Колегов дальнейшие вопросы должен был решать по этой сделке уже с Зенищевым. Колегов пытался встретиться с ним и обсудить вопрос передачи рынка, но тот тянул, и этого так и не случилось.

После этого Колегов вновь попросил финансирование у Чернова и Марущака, на этот раз они согласились. Колегов просил 20 тыс. руб. в месяц, Чернов сказал, что Марущак будет платить 70 тыс.; но Колегову надо будет отчитываться, на что они потрачены. С января 2012 года начались ежемесячные платежи. Деньги передавали наличными в конвертах в кафе «Лаунж», «Бэрримор» или в кабинете Марущака. По словам Колегова, в кабинете он видел, что у Марущака приготовлено много конвертов с наличными, и по надписям на них он определил, что деньги предназначались политологу Евгению Вологину, главе «оппозиционного сайта "7х7" Леониду Зильбергу, лидеру анархистов Павлу Сафронову, адвокату Роману Койдану и Александру Никитину, который, как пояснил Колегов, организовывал по заданию Марущака работу в социальных сетях. Также одно время он платил блогеру Веронике Горбачевой, которая по заданию Марущака организовывала общественные акции, но потом перестал это делать.

Марущак оплатил печать листовок против гей-парада и оплатил конференц-зал и кофе-брейк в гостинице «Авалон», где должна была пройти конференция вместо «Русского марша».

Наезд на конкурента с помощью отдела «К»

В 2012–2013 году у властей случился конфликт с руководителем крупной дорожной компании «Темпдорстрой» Валерием Савинкиным. На аукционах по ремонту дорог должны были победить организации, подконтрольные Ромаданову, а Савинкин, который планировал участвовать в аукционах, мог этому помешать.

Чтобы решить проблему, Марущак предложил Колегову разместить на сайте «Рубежа Севера» информацию, что при обыске у дома Савинкина обнаружена детская порнография. Эту информацию Марущаку и Чернову передал бывший начальник отдела «К» регионального МВД Сергей Огородников, который в тот период уже работал у Чернова советником. Колегов опубликовал эту информацию, а «БНКоми» и «Комиинформ» растиражировали ее.

Савинкин подал в суд, но Колегов был уверен, что отобьется от иска, так как думал, что Марущак предоставит какое-то подтверждение опубликованной информации. Колегов попросил у него копию протокола обыска, но оказалось, что Огородников дал старую информацию от 2005 года и никакого подтверждения об обнаружении порнографии у него не было. Огородников вскоре покинул пост советника. Колегов проиграл суд, который обязал его выплатить 90 тыс. руб.

Бомжи-аудиторы в редакции

В показаниях на следствии Колегов рассказывал, что «Красное знамя» писало о коррупции среди высших чиновников и не контролировалось властями. С акционером газеты Губаревым в Москве встречался на тот момент сенатор от Коми Евгений Самойлов и предлагал ему взаимовыгодное сотрудничество, но Губарев предлагал только выкупить газету за 100 млн руб.

В 2010–2011 годах, как следует из протокола допроса, власти стали давить на газету по всем направлениям. Чернов и Марущак скупили 42% акций газеты, но пакет не позволил влиять на редакционную политику. Скупкой занимался юрист Ромаданова Садыков. В это же время создали газету-клон «Красное знамя Севера», чтобы оттянуть аудиторию газеты. Для газеты был разработан очень схожий дизайн, а всем бюджетным учреждениям было запрещено выписывать «Красное знамя». Ветеранов за бюджетные или спонсорские деньги подписывали на «Красное знамя Севера». От Марущака и редактора газеты Дарьи Шучалиной Колегов узнал, что на выпуск газеты тратили около 400 тыс. руб. в месяц. Газете предоставили крупных рекламодаталей, которым настоятельно рекомендовали не финансировать «Красное знамя».

Журналистов «Красного знамени» лишили аккредитации почти во всех госучреждениях, они перестали получать пресс-релизы. Сеть «Союзпечать» стала продавать только «Красное знамя Севера», а сеть «Ридер» отказался распространять газету-клон.

Марущак обратился к Колегову, чтобы тот воздействовал на самых активных журналистов «Красного знамени», передал ему список основных журналистов, и они стали обсуждать, на кого каким образом повлиять. Валерия Туркина решили не трогать, а Валерия Черницына Марущак предложил скомпрометировать, «выдав его за педофила». По плану нужно было создать липовую страницу в соцсети и от лица журналиста вести переписку с несовершеннолетними девочками, а потом предать все это огласке. Потом соратники Колегова должны были поймать Черницына и облить его мочой. Колегов, по его словам, отказался реализовывать план Марущака, так как посчитал это «подставой» и не хотел действовать такими способами.

Заместителя главного редактора газеты Бориса Суранова хотели выставить алкоголиком, для этого нужно было поставить пустые бутылки у него возле стола в редакции и сфотографировать это. На главного редактора Горчакова воздействовали, взяв его старые студенческие стихи: их выдали за новые и опубликовали, после чего Горчакова начали травить. По указанию Марущака Колегов организовал пикет у редакции на тему, что «Красное знамя» против православия.

Спустя несколько месяцев конфронтации Марущак предложил Колегову выкупить его пакет акций «Красного знамени», убедив, что тот сможет корректировать редакционную политику. С момента, когда Колегов стал акционером, за комментариями, касающимся газеты, республиканские СМИ начали обращаться именно к нему, но публично все было обставлено как желание Колегова навести порядок в издании.

«По заданию Марущака я организовал финансовую проверку, взял двух известных городских сумасшедших, можно сказать, бомжей и представил их как бухгалтеров от бога, и мы с ними каждый день стали ходить в редакцию», — рассказывал Колегов.

Примерно через неделю таких походов, по словам свидетеля, эти бомжи вошли во вкус и стали требовать от бухгалтера различные документы, снимать копии документов и целыми днями пили чай. Через месяц Колегов свернул «проверку» — в том числе и потому, что один из «ревизоров» ушел жить в лес на все лето.

«Весь этот месяц было смешно всем, кроме сотрудников газеты „Красное знамя“, которые целый месяц не могли нормально работать, —рассказывал Колегов следователю.

Список с адресами «иностранных агентов»

В 2013 году в России началась кампания по выявлению «иностранных агентов». Весной того же года Марущак попросил, чтобы Колегов напечатал наклейки, которые в дальнейшем можно было бы клеить на двери квартир и машины. Макет для наклеек делал Никитин, который занимался соцсетями. Марущак передал Колегову список с адресами членов «Мемориала» — Николая Дидюка, Владимира Зубкова, Игоря Сажина, Леонида Зильберга, Эрнеста Мезака, эколога Нины Ананиной, а также Павла Сафронова и Павла Андреева. Марущак, по словам Колегова, говорил, что они представляют серьезную угрозу для Коми.

«Рубежисты» с кетчупом

По просьбе Марущака «Рубеж Севера» напал на активистов «Мемориала», которых, по словам Колегова, очень не любили Чернов и Марущак. Сделано это было под предлогом того, что члены «Мемориала» — «иностранные агенты». Марущак отправил Колегова на годовое собрание «Мемориала», чтобы его сорвать, облив собравшихся правозащитников кетчупом. В назначенное время Колегов с активистами явился на собрание в кафе «Кампус», и после того, как лидер «Рубежа Севера» произнес речь, началась потасовка, все выскочили на улицу. Уже там соратники Колегова облили Сажина и Андреева кетчупом. Полиция их задержала, а остальные разошлись.

«Я ему сказал, что это противозаконно, что впоследствии возникнут проблемы с полицией, на что он ответил, что с полицией он поговорит и что, если он им скажет, они никого забирать не будут», — пересказывал разговор с Марущаком Колегов.

Позже Колегов узнал, что Сажин написал заявление в полицию, она возбудила уголовное дело за побои, но на активистов составили административный протокол и отпустили. Марущаку, по словам Колегова, акция очень понравилась.

Митинг за отмену результатов выборов

После выборов 2011 года росло недовольство результатами выборов, в сети появилась группа, в которую вступили более семи тысяч человек с призывами выйти на площадь и потребовать отмены выборов. Марущака, по словам Колегова, это беспокоило. Организаторы группы стали распространять листовки, приглашать на митинг.

Через несколько дней Колегов узнал, что один из организаторов митинга Андрей Таштимиров, который был связан с рекламой, развивал группу и привлекал в нее участников. Позже Таштимиров стал помощником Марущака, а затем возглавил «БНКоми», а после — агентство «Комиинформ».

Смета по email

Марущак, по словам Колегова, сообщил, что ботанический сад все равно вырубят, но он должен продолжать процесс по его отстаиванию, чтобы дискредитировать другие организации. Марущак попросил составить смету расходов, Колегов отправил ее чиновнику по электронной почте.

Прокурор зачитала приложенную к протоколу допроса распечатку переписки Марущака и Колегова, где они обсуждают взаимодействие и пересылают друг другу файлы. Кроме прочего, в переписке обсуждались митинг коммунистов по ЖКХ, ботанический сад, а также фотографии, сделанные в редакции «Красного знамени», которые нужно было передать на флешках. Колегов регулярно присылал на имя Чернова смету на все расходы по содержанию «Рубежа Севера» вплоть до канцелярских товаров. Колегов подтвердил, что это его переписка.

Свидетеля спросили, проводили ли сотрудники УФСБ по Коми беседы, когда он сидел в СИЗО. Колегов ответил, что сам хотел бы, чтобы они тогда приехали к нему, чтобы пожаловаться на свои проблемы в тюрьме. Но никто не приезжал. Только сотрудники Центра «Э» МВД и следователь Следственного комитета.