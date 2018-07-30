Дело Гайзера: депутат от КПРФ рассказал о темных делах мэра Сыктывкара

30 Июль 13:00 2018-07-30T13:20:40+03:00

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Депутат совета Сыктывкара от партии КПРФ Илья Богданов дал показания по "делу Гайзера". Свидетель отвечал на вопросы гособвинения и защиты посредством видеоконференцсвязи с Замоскворецским районным судом города Москвы. Сегодня господин Богданов рассказал журналисту "КП в Коми" о своем выступлении в суде.

- Меня подробно расспрашивали по поводу предвыборной кампании в Госсовет Коми в 2015 году. В период активной избирательной кампании - летом - меня и Олега Михайлова (первый секретарь коми рескома КПРФ) пригласил в рабочий кабинет Павел Марущак(начальник управления информации администрации Главы и правительства РК). На встрече также присутствовал Валерий Козлов (тогда заместитель мэра Сыктывкара), он курировал выборы в Сыктывкаре. Марущак и Козлов выдвинули условия - ряд требований к нашей партии для "беспроблемного прохождения в Госсовет Коми". В частности, мы должны были согласовывать с ними списки кандидатов, списки наблюдателей и членов ТИКов, а также обязаны были исключить из состава сыктывкарской территориальной избирательной комиссии нашего юриста Юрия Князева. Это был полный бред! Мы сказали, что на такие уступки не пойдем, - описал ситуацию в суде Илья Богданов.

Проявившие непокорность коммунисты были наказаны за нежелание подчиняться.

- Я знаю, что "Желтый дом" активно распространял слухи и сплетни про меня и Олега Михайлова, но я просто не обращал на это внимание, - подчеркнул в беседе с журналистом "КП в Коми" Илья Богданов.

Сыктывкарский депутат вспомнил, как одна из подконтрольных правительству Коми газет "Красное знамя Севера" устроила откровенную травлю кандидату в Госдуму РФ от регионального отделения "КПРФ" Вячеславу Шулепову.

- Дарья Шучалина написала статью, что Шулепов через третьих лиц якобы приватизировал детский сад. Это была откровенная клевета, такое не возможно даже представить! Но практически все районные издания опубликовали перепечатку этой статьи со ссылкой на "Красное знамя Севера". Вячеслав Шулепов подал иски в суд на все газеты - "КЗС" и районки и добился возмещения морального ущерба. Однако очернение кандидата через СМИ оказало влияние на результаты выборов - Шулепов не прошел в Госдуму, - и это был второй эпизод, о котором рассказал на процессе Илья Богданов.

Депутат неоднократно обращал внимание судей на то, что руководители СМИ находились под давлением Павла Марущака. "Желтый дом" оказывал влияение на политические и общественные объединения в регионе. На заседании свидетель Богданов вспомил эпизод с появлением на политической авансцене Алексея Колегова - лидера националистического движения "Рубеж Севера".

- Прежде националисты республики действовали под началом Юрия Екишева, но впоследствии по заявлению Алексея Чернова на Екишева было возбудено уголовное дело. Руководителем националистического движения стал Алексей Колегов, по его руководством была создана организация "Рубеж Севера" (ликвидирована по решению суда в 2016 году). И таким образом "желтый дом" взял под контроль региональных националистов, - высказал свое предположение сыктывкарский депутат.

Впервые показания по "делу Гайзера" Илья Богданов дал еще в 2015 году. По его словам, свидетелем по резонансному расследованию проходит Олег Михайлов.