Финны, марийцы, карелы и коми: кто будет готовить на фестивале "ШаньгаФест"

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-30T15:07:52+03:00

Фестиваль ШаньгаФест проходит в Коми уже во второй раз Фото: Архив "КП"

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Международный гастрономический фестиваль "ШаньгаФест", посвященный кухне и традициям финно-угорских народов, пройдет 1-2 сентября в Финно-угорском этнопарке в селе Ыб Сыктывдинского района Республики Коми в рамках регионального Года культуры.

Дом коми кухни на фестивале возглавит шеф-повар кафе "Финноугория" Никита Меледин. Гостям будут предложены блюда, разработанные специально к гастрономическому фестивалю: котлеты из оленины с сочнем и брусничным соусом, рулет из телятины с кедровыми орешками, томленая в сливках телятина с картофелем по-деревенски.

На мастер-классах, которые на сцене фестиваля дадут повара пяти национальных домов кухни, хозяева площадки научат всех желающих готовить семгу по-коми. С момента открытия в Финно-угорском этнопарке кафе "Финноугория" это фирменное блюдо не теряет популярность.

Котлеты из оленины с сочнем и брусничным соусом, рулет из телятины с кедровыми орешками, томленая в сливках телятина с картофелем по-деревенски от коми повара.

Отведают гости "ШаньгаФеста" и демократичную капусту по-коми, и, конечно, коми шаньги на ржаной корочке с разными начинками - кулинарный символ фестиваля будет испечен в изобилии.

Дом финской кухни на фестивале возглавит шеф-повар Юрки Цуцунен. Он известен во многих странах мира как мастер кулинарии, основанной на дарах леса и традициях уличной кухни.В меню Дома: уха из семги и стерляди, ряпушка, оленина на костре и вяленая, горшочки из свинины, калитки, блинчики с морошкой, десерты из ягод.

Юрки Цуцунен продемонстрирует чудеса финской кухни

В Доме карельской кухни на гастрономическом фестивале «ШаньгаФест» гостей будет принимать однодневный ресторан тверских карел «Сытый карельский лось». Участник гастрономических фестивалей в России и за рубежом славится душевной кухней и приятной атмосферой.

В Доме карельской кухни на фестивале «ШаньгаФест» гостей будет принимать однодневный ресторан тверских карел «Сытый карельский лось». Фото: ethnopark-rk.ru

- То, что мы готовим, всегда приятно съесть в дружной и весёлой компании, - говорят активисты Тверской региональной молодежной общественной организации по сохранению культурного наследия тверских карел «Тверин Кариела» («Тверская Карелия»).

Вместе с поваром Иваном Петушковым посетители Дома карельской кухни приготовят калитки - пироги из ржаной муки на тонкой подошве с творогом, кашей, картошкой, ягодами, сульчины - тонкие ржаные блины с разными начинками, попробуют знаменитый карельский квас из ржаных сухарей и изюма.

На «ШаньгаФесте» можно познакомиться не только с гастрономической культурой тверских карел. О самобытных традициях финно-угров, с XVII века компактно проживающих в Тверской области, сохранивших архаичный карельский язык, расскажут мастера этнической антимастерской тверских карел Kurčin-Murčin (Курчин-Мурчин). Мастер-классы по ткачеству панно из трав, по росписи и вышивке, изготовлению куклы-рванки увлекут и детей, и взрослых.

Подкоголи и марбургеры от марийцев. Фото: ethnopark-rk.ru

Доме марийской кухни гостей «ШаньгаФеста» научат лепить подкоголи и готовить марбургер. Кулинарные мастер-классы, в которых гармонично сочетаются национальные традиции и новации, пройдут под руководством шеф-повара Трактира родной кухни «Теплая речка» Михаила Мищенко (Йошкар-Ола).

- Фреш из любимого марийской кухней овоща – морковь добавляется даже в десерты - придает булке яркий цвет и незабываемый вкус. Котлета тоже готовится по оригинальному рецепту – к свинине, говядине добавляется мясо лося или кабана. Бочковые соленые огурцы, бекон, помидоры, сыр, фирменный соус - традиционные ингредиенты в марбургере также используются, - рассказывает шеф-повар Трактира родной кухни «Теплая речка» Михаил Мищенко. - На фестивале «ШаньгаФест» гости смогут своими руками приготовить фастфуд с национальным вкусом.

Также на "ШаньгаФесте" на торговой площади "Выбирай наше" можно будет попробовать знаменитую рыбу печорского посола, соленые грузди, капорский чай, ыбский мед, другие экопродукты и выпечку, которые стали гастрономическими брендами республики.

На фестивале пройдут два конкурса "уДачный урожай" и "Пугало огородное". Победителей смотра агродостижений определит народное голосование.

Напомним, на первом "ШаньгаФесте" в 2017 году, когда коми выпечка была торжественно нанесена на "Вкусную карту России", повара этнопарка поставили рекорд: диаметр испеченной шаньги с ягодами превысил 4 метра. В 2017 году "ШаньгаФест" вошел в топ-200 лучших событий года в Российской Федерации на федеральном интернет-ресурсе "Национальный календарь событий".