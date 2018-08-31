Как окружить себя добром или история одной ямы: герой проекта «Сам себе волонтер» решил проблему автолюбителей своего двора

СЕГОДНЯ 12:18 2018-08-31T12:46:30+03:00

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«Комсомолка» продолжает публиковать истории жителей Коми в рамках проекта «Сам себе волонтер», который дает возможность людям рассказать о своих маленьких и больших успехах по преображению республики.

Сегодня герой проекта — житель Сыктывкара Сергей Игутов. Он самый настоящий #самсебеволонтер, который открыл для себя: добрые дела окрыляют. Публикуем добрую историю маленькой победы над ямой, на которую никто не обращал внимания кроме Сергея. Молодой человек избавил автолюбителей своего двора от проблемы заезда, засыпав яму асфальтовой крошкой.

«В нашем дворе очень неудобный заезд. Не раз случалось чувствовать жуткое негодование и некое неловкое чувство вины перед водителями такси, когда при выезде машина скребла дном о бетонный выступ на дороге. Недавно мне попалась на глаза небольшая куча асфальтной крошки недалеко от завода «Орбита». В голову пришла идея исправить ситуацию с ямой на дороге, позаимствовав немного асфальта во благо автолюбителей моего двора.

Поборов лень и желание провести тихий спокойный вечер после работы дома, все же вышел на улицу с небольшим ведром.

Результат одного ведра вы можете увидеть на фото

Неспешно и с осторожностью наполнил ведро камнями и потопал во двор. К третьему ведру энтузиазм закончить начатое увеличился. Но, рассчитав свои силы и усталость, оценил, что для одного раза будет достаточно четырех ведер.

Результат усилий четырех ведер

Ведь топать до «халявного» асфальта надо было примерно 250-300 метров, а полное ведро камней весило, как мне показалось, около 10 кг. В общем, принес около шести ведер. Этого хватило, чтобы более-менее выровнять поверхность бетонного выступа. Я это проверил на практике заезжающих во двор автомобилей.

Конечный результат усилий

Кстати, встретил знакомого соседа, который был удивлен занятием, и прокомментировал это словами: «Вот тебе заняться нечем. Я бы даже не додумался до такого». Еще мимо меня проехало шесть автомобилей, пока я высыпал и утрамбовывал насыпь. Двое из шести водителей сказали «Спасибо». Видимо, жильцы нашего дома. И, в тот момент, когда я наблюдал, что мои старания не напрасны и дают положительный результат, на душе стало как-то теплее и добрее.

К чему я поделился с вами своей маленькой победой? Все очень просто. Вокруг нас и в наших жизнях есть мелочи, которые мы можем исправить своими силами. Не просить кого-то, не жаловаться на огорчения, а взять и сделать полезные вещи для окружающих и для себя самих. Выкинуть мусор, который разбросали какие-то «свиньи», залатать надоевшую всем яму. Ну, или элементарно не оставлять и не раскидывать мусор вокруг себя! Никто ничего никому не должен, но будьте добрее к самим себе и к тому, что вас окружает. Для этого не нужно титанических усилий или сверхразума. Главное, оставаться людьми. Делай добро, оно обязательно вернется в троекратном размере. Знаете, как приятно слышать слова благодарности и видеть искреннюю улыбку совершенно незнакомого человека? Если нет, то попробуйте. Вам обязательно понравиться!»

Важно!

Чтобы вы или знакомый стал героем статьи, расскажите историю о добром поступке в соцсетях и поставьте хештег #самсебеволонтер. Она может быть опубликована «ВКонтакте», «Инстаграме» или «Фейсбуке». Вы можете поделиться с нами рассказами о подвижниках по телефону 8-904-239-39-82 или написать в сообщения группы vk.com/kp_komi. Мы также будем рады вашим письмам с фотографиями по адресу: 167031, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, каб. 322, проект «Сам себе волонтер».

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