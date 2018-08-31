"Современные учителя жалуются на всех": накануне Дня знаний педагоги Коми рассказали о своей работе

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-31T16:10:35+03:00

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Завтра в Коми вновь оживут школьные коридоры. Начнется учеба с праздничного звонка, белых бантов и охапки букетов. Но уже с понедельника все погрузятся в привычный учебный процесс — с ответами у доски, помарками в тетрадях и сочинениями по мотивам лета. Такой увидит школу большинство жителей региона, как родители школьников. А вот иная сторона учебы — из-за учительского стола с кипой тетрадей - скорее всего останется скрытой и непонятной.

В преддверии Дня знаний журналисты «КП в Коми» выяснили, что же думают сами педагоги о своей работе. Отметим, что несколько работников системы образования согласились предоставить комментарии лишь на условиях анонимности.

Татьяна Матвеева, 59 лет, стаж 36 лет:

Современные учителя жалуются на детей, на родителей, на администрацию, на управление образования - на всех. Это данность. Их можно понять, ведь они берут на себя большую нагрузку, а удовольствия от работы, как и достойной оплаты, не получают.

Далеко не все могут позволить себе работать на одну ставку, а молодые специалисты без категории зарабатывают очень мало. Сейчас зарплату учителям подняли, но процент по категории снизили — это увеличило число тех, кто отказался от аттестации. Педагоги не видят смысла в прохождении экзаменов и сдаче портфолио.

Многие жалуются на бумажную волокину, но этот процесс целиком и полностью зависит от ретивости отдельных чиновников из управления образования. Если в школе вменяемая администрация, то она «прикроет» учителя от бумаг. Другое дело, что раньше только подсчитывали оценки - "2","3","4","5", а сейчас это огромные листы со скрупулезным, по критериям, подсчетом баллов. Вот от них стонут учителя. Но сказать, что это волокита?! Не соглашусь, эта информация полезна для учителя, заинтересованного в успехе детей.

 Современные учителя жалуются на детей, на родителей, на администрацию, на управление образования - на всех.Фото: архив "КП"

Ольга Авдеева, 43 года, стаж 2 года:

В школе работала недолго, и имела веские причины уйти. Я работала только на полставки, но под конец учебного года просто падала от усталости. Свой предмет — русскую словесность — я обожала, но это был факультативный предмет, который можно было «шпынять» по всей сетке расписания как угодно. Такое отношение к моим урокам мне было непонятно. Сложно было принять и ту главную задачу, которую сейчас ставит перед собой школа: сейчас важно сдать ЕГЭ, причем любой ценой.

Светлана, 24 года, стаж 3 года:

В школу привело отсутствие подходящих вакансий и не самая плохая для вчерашнего выпускника вуза зарплата. Со временем втянулась, появились хорошие результаты, так что работаю с удовольствием, хотя и планирую сменить профессию.

Приходится общаться с ребятами из жутко неблагополучных семей, видеть нечеловеческие условия их жизни, заниматься с очень больными детьми. С равнодушием на такое смотреть не сможет никто. Другое дело, что раньше я не подозревала, что люди могут ТАК жить.

Увы, система образования идет не в ногу со временем, отстает и является неэффективной в обучении детей поколения "Z” (поколение, которое свободно работает с планшетами и айфонами). С грустью видишь полное профессиональное выгорание опытных коллег. Есть такой раздражающий фактор, как ведение излишней документации и отчетности, устаревшую форму аттестации педагогических работников.

Как молодой специалист, работающий практически на две ставки, зарплатой довольна. Конечно, жить на такую зарплату, не прибегая к подработке, не получится, тем более если нет собственного жилья или воспитываешь детей. Иногда становится обидно, ведь уборщицы и мастера индустрии красоты порой зарабатывают больше. Но есть целеустремленные педагоги: они работают день и ночь, участвуют в конкурсах с хорошими денежными призами и получают достойную зарплату.

Отметим, что несколько работников системы образования согласились предоставить комментарии лишь на условиях анонимности.Фото: Архив "КП"

Тамара, 23 года, стаж 2 года

Когда шла в школу, думала, что буду давать интересные уроки с применением различных современных технологий. На деле оказалось, что времени на это нет: нужно успеть выдать новую информацию, проверить, осталось ли в головах учеников что-то с прошлого урока, следить за дисциплиной. Но я учусь и такие занятия делать интересными. А основная трудность - это работа с родителями. Сейчас многие считают, что только они знают, как нужно учить их детей, и постоянно лезут в учебный процесс, чуть что - идут писать жалобы. Каждый должен заниматься своим делом. Я же не учу сантехника, как ремонтировать водопровод в моем доме.

Валентина, 24 года, стаж 2 года

В сельской школе дети совсем другие, в этом ее главное отличие от городских школ. Родители и коллеги одинаковые - есть адекватные, есть нет. А дети другие - добрые, в них больше уважения к учителю. Они сами вызываются помогать в различных вопросах, оказывают моральную поддержку. Сельская школа - это семья. Все ребята дружные, в беде оказывают колоссальную помощь, никто не проходит мимо.

Для меня непривычна была большая нагрузка, тяжело было ставить плохие отметки. Я расстраивалась, когда не получалось заинтересовать ученика и донести до него информацию. Ребят мы обязательно готовили к ЕГЭ, назначили дополнительные консультации, да и просто в свободное время обсуждали непонятные моменты. Пришлось поменять место работы, но школу вспоминаю с теплотой.

Елена, 30 лет, стаж 6 лет

- Вообще, я люблю свою работу, но и в любимом труде есть несколько раздражающих моментов. Один из них — отсутствие поддержки родителей. Многие из них будто не в курсе, что они несут такую же ответственность за образовательный процесс, как и школа. Родители говорят: «Вы же педагог, должны все сделать правильно, вы профессионал». Таких не исправить. Есть и родители, которые заявляют о демократическом стиле воспитания. Это примерно звучит так: «Мы позволяем ребенку все! Он сам выбирает, каким ему становиться в жизни, поэтому мы не будем ходить на родительские собрания и следить за тем, прогуливает ли он уроки».

Кроме этой проблемы, раздражает формализм в системе воспитательного процесса. Предположим, хочу провести классный час про доброе и вечное, но не тут-то было. Сверху приходит директива, благодаря которой я час рассказываю детям, что такое коррупционная система. Накануне 1 сентября мы получили уведомление об изменении условий трудового договора. По нему нам понизили дополнительные выплаты, но якобы «повысили оклад». Поэтому если вам скажут, что у педагогов выросли зарплаты, вы им не верьте.