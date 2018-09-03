В Сыктывкаре открылась первая мобильная библиотека

СЕГОДНЯ 11:25 2018-09-03T11:42:44+03:00

Изменить размер текста: A A

МТС, крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг запустил в Сыктывкаре социокультурный проект «Мобильная библиотека». Первые библиотеки в виде литературных скамеек установлены в городском парке им. С.М. Кирова. Теперь горожане на этих местах могут в одно касание скачать популярные электронные книги на свои устройства.

На каждом корешке книги расположен индивидуальный QR-код, считав который с помощью смартфона или планшета, пользователи могут в один клик загрузить интересующее произведение в электронном виде на свое устройство.

На виртуальных «книжных» стеллажах в цифровом формате размещено порядка 100 произведений русской и зарубежной литературы. На книжной лавочке возле детского парка есть отдельная подборка детской литературы, а для школьников, углубленно изучающих иностранные языки, представлены книги английской классики на языке оригинала. На каждом корешке книги расположен индивидуальный QR-код, считав который с помощью смартфона или планшета, пользователи могут в один клик загрузить интересующее произведение в электронном виде на свое устройство.

Первый зам министра по культуре, туризму и архивному делу Коми

- 2018 год объявлен годом культуры в республике. Мы решили внести свой вклад в культурное развитие региона и в преддверии Дня знаний запустили проект «Мобильная библиотека». Он помогает нам формировать интерес к чтению качественной литературы у современной молодежи, которая сегодня не мыслит своей жизни без гаджетов и цифровых технологий. Благодаря проекту жители и гости Сыктывкара могут бесплатно закачать любую книгу в свой смартфон или планшет и читать в удобное время. Мы уверены, что это позволит эффективнее пропагандировать культуру чтения, особенно среди молодежи, и увеличит число любителей чтения. До конца сентября мы планируем установить еще одну скамейку в Эжве – в сквере рядом с администрацией района, – отмечает директор филиала МТС в Коми Юрий Мочалов.

Директор филиала МТС в Республике Коми Юрий Мочалов

- Сейчас цифровизация затрагивает все сферы, включая культурную. Поэтому я рад, что в республике появляются такие проекты, как «Мобильная библиотека». Она объединяет в себе современные технологии и культурные ценности. Это способствует популяризации инноваций среди населения и демонстрируют высокий уровень технологического развития региона. Появление первой «Мобильной библиотеки» – пример эффективного взаимодействия государства и бизнеса, которое позволяет решать актуальные задачи с помощью современных технологий. Уверен, что этот проект будет с энтузиазмом встречен жителями и гостями нашего города, – комментирует министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов.

В «Мобильной библиотеке» читатели также могут найти информацию о всероссийском благотворительном проекте МТС «Поколение М». Скачав QR-код на одноименной книге, можно познакомиться с информацией о детских творческих конкурсах и мастер-классах на онлайн-площадке проекта http://pokolenie.mts.ru/. Все просмотры творческих работ, комментарии, лайки и репосты конвертируются в баллы и таким образом пополняют общий благотворительный счет проекта. Его баланс в режиме реального времени обновляется на главной странице портала. В конце года МТС и ее партнеры переводят накопленные баллы в реальные деньги, которые направляются на лечение детей.

СПРАВКА "КП"

О проекте «Мобильная библиотека»

МТС реализует федеральный проект «Мобильная библиотека» в более чем 30 городах в 15 регионах России, а также в Украине и Белоруссии. На Северо-Западе проект запущен в Калининградской, Мурманской, Псковской и Новгородской областях.