2018-09-04T15:06:46+03:00
Общество

«Нашествие рыжих»: в Коми бесстрашные лисы выбегают к людям

Мы узнали у специалиста, насколько это типичное для республики явление
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Лидии МашкалевойФото Лидии Машкалевой
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В Коми прошла волна публикаций о «нашествии косолапых» в СМИ. Недавно в соцсетях стали всплывать сообщения и о лисьих набегах. Мы узнали у специалиста, насколько это типичное для республики явление.

«Нашествие рыжих»

Лидия Машкалева сфотографировала бесстрашного лисенка в черте села Куратово Сысольского района Коми. Зверек, не взирая на людей, которые стояли на остановке, обследовал мусорный бак. Хищник нашел нечто съедобное и утянул за собой, скрывшись из виду.

Лисы ничуть не боятся человека

Лисы ничуть не боятся человека

Александр Игамбердиев недалеко от деревни Половинки Княжпогостского района Коми снял на видео любопытную лисичку. Зверь пытался полакомиться вкусностями от охотников, но при каждом приближении человека скрывался в темноте. «Поймаем лису – будет вместо лайки», - пошутил автор видео.

«Увидел лису - пройти мимо»

Лису не стоит подкармливать, но и запугивать или отгонять тоже не надо. Лучшая тактика – пройти мимо. По словам сотрудника института биологии КНЦ Уро РАН Андрея Королева, лисы не боятся человека, потому что их высшая нервная система устроена лабильно по отношению к человеку. К тому же лисы, как правило, живут в обжитых местах, где поблизости много людей и машин.

- Этот год неурожайный по мышам, поэтому лисы и стали смелее выходить к людям. Они ворошат мусор вдоль дорог у населенных пунктов, вдруг дачники «что-то вкусное» оставят, - отметил Андрей Николаевич.

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