Певица Юлия Самойлова дала совет матери ребенка-инвалида

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-05T16:53:53+03:00

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На канале НТВ вышел очередной выпуск телепередачи «ДНК». Гостем выпуска стала ухтинская певица Юлия Самойлова.

Героиней шоу стала Светлана Бородулина. После двух лет брака с мужем женщина не могла забеременеть. Ее избранник не соглашался пойти на современные методы оплодотворения и Светлана приняла нелегкое решение развестись с ним. Оставшись одна, она все же решилась на искусственное оплодотворение. Первые две попытки ни к чему не привели, а во время третьей процедуры в ее жизни вновь появился бывший муж. Они стали жить, как прежде, но тут судьба преподнесла неожиданный подарок – Светлана забеременела.

Девочка родилась с тяжелым диагнозом – синдром мышечной атрофии первого типа. Теперь героиня хочет выяснить, кто же в итоге оказался отцом ребенка - донор или муж. 41-летняя мать требует от клиники компенсацию или за некачественного донора, или за его отсутствие, если она родила от мужа.

Певица рассказала, как она живет с непростым диагнозом

В качестве стороны поддержки в студии присутствовала певица Юлия Самойлова, которой в детстве поставили точно такой же диагноз, как ребенку Светланы. Ведущий назвал Юлию главным примером того, что с таким диагнозом можно жить.

- Моей маме тоже говорили, что я умру в три года, в пять, но сейчас мне уже двадцать девять. Заниматься ребенком, не впадать в депрессию – это тяжело, - обратилась ухтинка к героине выпуска.

Юлия посоветовала развивать у ребенка вокальные данные и учить песни, мелодии.

- Сначала я не знала, что люблю петь. Мама заметила, что я повторяю звуки, и она начала развивать это во мне. Я точно могу сказать, что занятия пением очень помогают, - вспомнила участница «Евровидения-2018».

Однако несмотря на все слвоа поддержки, тест ДНК показал, что героиня выпуска Светлана забеременела от донора.

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