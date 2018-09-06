«А не примут ли нас за идиотов?»: как семейная пара спасала от мусора пляж недалеко от Печоры

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-06T14:06:36+03:00

В рамках проекта «Сам себе волонтер» Дарья Гущина-Лучкинская рассказала, зачем убирать мусор, который оставляют за собой посторонние люди

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Пляж недалеко от водохранилища в Печоре — любимое место отдыха горожан летом. Любовь, правда, выражается странно: люди прилежно оставляют мусор после себя, не удосуживаясь донести его до бака. Группа «100 улиц Печоры» пишет, что неравнодушная жительница города не пожелала лежать рядом с килограммами фантиков, бутылок и окурков. Вместе с мужем она организовала субботник. В рамках проекта «Сам себе волонтер» Дарья Гущина-Лучкинская рассказала, зачем убирать мусор, который оставляют за собой посторонние люди.

Фото из личного архива героев статьи

«Доброе дело равносильно идиотизму?»

«Идея убрать несанкционированную свалку на пляже возникла спонтанно. По пути в место общественного отдыха, именуемое водохранилищем, муж предложил заехать за мешками и перчатками. А дальше как полагается: пока дети резвились в воде, мы очищали пляж от мусора. И да, это не единственное место скопления мусора в нашем городе, к сожалению.

Двух больших мешков, как оказалось, было недостаточно, так как под видимым мусором находилось много разнообразного хлама. Видимо,он не один год там копился. Пришлось руками рыть глубокую яму и закапывать это безобразие.

Отдыхающие рядом реагировали спокойно, пальцем в нас никто не тыкал. Муж даже в определенный момент спросил: «Нас не примут за идиотов?» Представляете? В наше время сделать доброе дело - убрать мусор - равносильно идиотизму! Среди приехавших отдыхать вызвался лишь один помощник - молодой парень! Мы ему выразили огромную благодарность и пожелали всех благ».

«Всегда найдутся любящие природу»

«Когда мы в последующие дни посещали пляж, то заметили, что после нашей уборки мусора стало меньше. А, вообще, мы стараемся всегда убираться там, где находимся: будь то пляж, лес или парк. Так уж воспитаны.

Полагаем, чтобы люди перестали мусорить вокруг и засорять окружающую среду, нужно в первую очередь начать с себя! Необходимо собственным примером показать, как это необходимо и важно! Дети, глядя на нас, соблюдают чистоту, а потом дети детей... Конечно, всегда найдутся те, кто будет наплевательски относиться к окружающей среде. Но, значит, найдутся и те, кто будет ее очищать и беречь».

Важно!

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