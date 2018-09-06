Прямоугольный Гамлет и новый логотип: у Юношеской библиотеки Коми появится свой фирменный стиль

СЕГОДНЯ 16:46 2018-09-06T17:04:03+03:00

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Сегодня в Юношеской библиотеке Республики Коми прошла конференция, на которой её сотрудники подвели итоги работы за прошлые годы и рассказали об изменениях, которые ждут дворец книги в будущем. Так, в этот сезон библиотека выйдет обновленной: специально для неё был разработан свежий фирменный стиль.

Только в Юношеской библиотеке есть электронная станция самообслуживанияФото: Дарья ЮДИНА

В 2012 году Юношеская библиотека приняла за основу концепцию «Библиотека — третье место». Она позволила осовременить «Юношку», которая перестала быть просто книгохранилищем, став местом для творчества и реализации общественных инициатив. Так, за это время библиотека полностью перешла на электронный каталог, внедрила RFID-метки (они с помощью радиосигналов передают данные) и электронный читательский билет. Кроме того, Юношеская библиотека — сейчас единственная библиотека в республике, имеющая электронную станцию самообслуживания.

— Мы первыми в 2014 году основали маленькую свободную библиотеку. После похожие библиотечки появились в Кировском парке — ими заведует Национальная библиотека. Отличие нашей библиотеки заключается в том, что мы зарегистрировали её на всемирной карте буккроссинга. У неё есть собственный идентификационный номер, — рассказала директор ЮБРК Ольга Винниченко.

Ольга Винниченко рассказала о будущем дворца книгФото: Дарья ЮДИНА

Также Юношеская библиотека первой стала собирать на своей территории молодежные клубы: от православного киноклуба до клуба косплееров. Ещё одним новшеством стало привлечение библиотечных волонтеров и проведение интеллектуальных игр и спортивных акций. В библиотеке можно заниматься и «ручным» творчеством: например, подарок одной сыктывкарки — швейная машина — стал толчком для открытия мастерской «Мода из комода».

Новый логотип уже появился на печатной продукции библиотекиФото: Дарья ЮДИНА

В будущем сотрудники библиотеки планируют продолжить работать в том же ключе, внеся несколько коррективов в соответствии с национальным проектом «Культура». Ольга Винниченко рассказала, что в будущем библиотека хочет обеспечить максимально открытый доступ к книжным электронным ресурсам России для своих читателей, расширять клубное движение и создавать новые молодежные проекты ― только не для юного поколения, а вместе с ним.

Один из разработчиков - Прокопий УляшовФото: Дарья ЮДИНА

Перемены уже начались: сейчас во дворце книг активно внедряется новый фирменный стиль. Он был разработан руководителем отдела маркетинга ЮБРК Прокопием Уляшовым и Павлом Таракановым — дизайнером центральных программ и проектов Российского союза молодежи. Так, придуманный ими логотип был вдохновлен популярным молодежным стилем «тейп-арт» (в нем используется только скотч и стены). Новый логотип — это не только фирменный знак, но и смысловой ребус: в нем «заключены» несколько символов — книга на верхней полке, пиктограмма «лайк» и дверь в иное измерение.

— Также мы разработали серию персонажей, каждый из которых будет «отвечать» за определенное направление работы.Зарубежную классику представляет Гамлет, а настольные игры — Остап Бендер. Их число будет расти, и использоваться они будут везде: начиная от соцестей и заканчивая какой-нибудь издательской продукцией.

За зарубежную литературу будет отвечать ГамлетФото: Дарья ЮДИНА

Сейчас читатели «Юношки» уже могут щеголять новыми фирменными билетами. В планах у разработчиков стиля — создание арт-форм на стенах библиотеки и переосмысление навигации внутри: посетители смогут прийти в нужный зал, ориентируясь на линию соответствующего цвета.