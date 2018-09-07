Молодой лихач на «Ладе Калине» устроил тройное ДТП в Сыктывкаре: пятеро пострадали

СЕГОДНЯ 12:39 2018-09-07T12:54:33+03:00

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В Сыктывкаре поздним вечером произошло тройное ДТП: водитель «Лады Калины» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в две иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

ДТП произошло 6 сентября около 22:00 недалеко от бара «Бардак» на улице Морозова в Сыктывкаре. Как сообщили в ГИБДД водитель 1999 года рождения на «Ладе Калине» ехал по улице Морозова со стороны Катаева в направлении Оплеснина. Молодой человек не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где впечатался в Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

Очевидцы аварии рассказали, что это было страшное зрелище. Особенно сильно досталось отечественному авто. Пострадавших прижало при ударе в машине. К счастью, их удалось быстро эвакуировать и госпитализировать.

Фото Тараса Анатольевича, Автотема 11

В результате ДТП водитель «Лады» получил черепно-мозговую травму. Весомо пострадала 18-летняя пассажирка отечественного авто, которая сидела в машине на заднем сидении: у девушки открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы. 18-летний пассажир «Лады», сидевший впереди, получил ушиб грудной клетки, он не госпитализирован.

Также множественные ссадины лица получил водитель Nissan X-Trail. Его пасажирка — девочка 2014 года рождения — получила травму головы, но от госпитализации решили отказаться. В момент аварии она находилась на заднем сидении в детском удерживающем устройстве.

Отметим, что молодой водитель «Лады Калины» в течение года привлекался к ответственности за нарушение ПДД 11 раз! При этом его стаж вождения составляет всего около года. Инспектора составили на водителя административные материалы за управление авто с техническими неисправностями, за неиспользование ремня безопасности.