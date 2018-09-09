В Троицко-Печорском районе ликвидируют гигантскую свалку

СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-09T12:58:49+03:00

Свалку должны ликвидировать к 2020 году Фото: из архива «КП»

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Троицко-Печорский районный суд обязал администрацию села Митрофан-Дикост ликвидировать несанкционированную свалку площадью в 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как пояснили в ведомстве, свалка находится на втором километре автодороги Митрофан-Дикост – Сосногорск. В прокуратуре подчеркнули, что отходы создают реальную угрозу неблагоприятных экологических последствий: возникновения очагов инфекционных заболеваний, функциональных расстройств здоровья человека из-за увеличения числа разносчиков заболеваний, загрязнения водоемов, отравления почв, грунтовых и поверхностных вод токсическими веществами.

Прокурор района подал иск к местной администрации с требованием ликвидировать свалку. Троицко-Печорского районный суд удовлетворил эти требования. Администрацию села обязали до 30 июня 2020 года ликвидировать свалку. Судебный акт не вступил в законную силу.