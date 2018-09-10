За ухтинский "СК Горный" будут играть коучер из Канады и риелтор из Америки

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-10T17:05:02+03:00

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Мы привыкли слышать, как наших спортсменов за миллионы долларов переманивают заграничные клубы. И, как правило, российские атлеты охотно соглашаются на такие перемены. Но случаются и обратные рокировки. В текущем сезоне за ухтинский женский хоккейный клуб «Горный» будут выступать канадка Татьяна Рафтер и американка Хэйли Уильямс.

НОВИЧКИ И ПЕРЕЕЗД

Любители спорта не сразу поняли, что иностранные центр-форварды пополнят ряды клуба «Аркти-Университет», который в ноябре сменит имя и прописку. Теперь ухтинский клуб под названием «Горный» будет базироваться в Санкт-Петербурге. Исполнительный директор «Арктик-Университет» Евгений Вологин рассказал «КП-Коми», что такое решение связано с развитием команды.

- Клуб «Горный» будет представлять консорциум нефтегазовых вузов. Теперь команда будет выступать не только за УГТУ, но и за ряд других высших учебных заведений. Но в первую очередь команда будет олицетворять Санкт-Петербургский горный университет — старейший вуз России, - отметил директор клуба.

hayleywilliamsathlete First time with the team and not one of them speaks a lick of English. #jetlag #foreign #captain #russia

Он также добавил, что инициатором перемен был сам ректор УГТУ Николай Цхадая, который, несмотря на все перемены, останется президентом спортивного клуба «Горный».

СВОИХ ТАЛАНТОВ НЕТ?

Евгений Вологин прокомментировал и приглашение новых хоккеисток в команду, но не стал раскрывать, сколько именно стоил приезд девушек из-за границы.

- Это коммерческая тайна, но переход в клуб произведен в рамках закона. Все согласовано с Континентальной хоккейной лигой и Женской хоккейной лиги, - заверил он «КП в Коми». - Девушки приехали в Ухту не ради денег. Я не хочу называть размер их заработной платы, но уверяю вас, на родине они смогли заработать больше, чем у нас. Не стану скрывать, что девушек привлек Санкт-Петербург — новое место базирования нашего клуба.

ЗАГРАНИЧНЫЕ НОВИЧКИ

Канадка Татьяна Рафтер и американка Хэйли Уильямс - спортсменки молодые. Однако, несмотря на свой возраст, Татьяне - 26, а Хэйли - 28, у себя на родине девушки уже добились высоких результатов. Так, Рафтер в 2013 году выиграла золото Всемирной универсиады, а этой весной ее команда «Нью-Йорк Риветерс» завоевала Кубок Исобель – женский аналог Кубка Стэнли. Североамериканские журналисты год назад говорили о Татьяне, как об «одной из самых ярких личностей в женской НХЛ». Если болельщикам захочется поближе познакомиться с самой Татьяной, то можно просто заглянуть на ее страничку в Инстаграм. Девушка выкладывает посты каждый день, в которых рассказывает обо всем: тренировках, покупках, домашних делах. Татьяна профессионально проводит тренинги личностного роста.

tatianarafter Being a tourist, enjoying my city #pegcity #winnipeg

Об успехах ее новой коллеги по «Горному» известно меньше. У Уильям тоже есть медаль Всемирной универсиады, правда, бронзового отлива. До переезда в Ухту она играла за клуб «Торонто», выступающий в Канадской женской хоккейной лиге. Девушка не ограничивает свою жизнь хоккеем и не так давно основала собственное риэлторское агентство.

Хэйли уже прилетела в Ухту и провела первую тренировку. Правда, как отметила девушка в соцсетях, никто из ее подруг по команде не говорит на английском языке. Известно, что оба центр-форварда хотят записаться на курсы русского языка, и УГТУ им такую возможность обеспечит.

СПРАВКА "КП В КОМИ"

В составе команды «Арктик-Университет» 22 хоккеистки, из которых 2\3 учились в Ухте — в школах, колледжах и самом УГТУ. Четыре хоккеистки учатся заочно в УГТУ и продолжат обучение дальше. В составе команды уж есть две «звезды»: участницы Олимпиады в Пхенчхане: Лиана Ганеева и Фануза Кадирова.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Игорь Зибарев, экс-директор Клуба «Строитель», руководитель клуба болельщиков команды «Строитель»

- Ректор УГТУ Николай Цхадая всегда был амбициозным руководителем. Он провел большую работу, чтобы вуз получил статус университета. Содержание женской хоккейной команды не настолько дорогостоящее удовольствие. Женский хоккей получает серьезную поддержку из министерства спорта России, Федерации женского хоккея. Я помню, как Виталий Мутко говорил, что из федерального бюджета будут выделены большие деньги на развитие женского хоккея, поскольку на тот момент чемпионат России был представлен незначительным числом команд. Содержать такую команду, которая имеет дополнительное финансирование, не накладно.

Двух легионерок пригласили, чтобы повысить уровень игры всей команды, поднять рейтинг клуба. Пока ухтинская хоккейная команда «болтается» на низких позициях турнирной таблицы. Плюс выступление хоккеисток из стран, где развит хоккей, улучшит имидж команды. Зрители будут ходить на игры, чтобы посмотреть на хоккеисток из США и Канады.