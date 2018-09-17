2018-09-17T17:06:07+03:00
Общество

"Меняем город вместе": Юрий Ефимец представил свой взгляд на Инту

Фотограф прислал подборку снимков для народной выставки "КП в Коми"
Алиса КОЗЛОВА
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Юрий Ефимец осваивал фотодело самостоятельно и за 10 лет вышел на высокий профессиональный уровень.Юрий Ефимец осваивал фотодело самостоятельно и за 10 лет вышел на высокий профессиональный уровень.Фото: Предоставлено героем публикации
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К участникам проекта "Меняем город вместе" присоединился сыктывкарский фотограф Юрий Ефимец. Для будущей народной выставки фотограф предоставил снимки Инты.

- Инта - мой родной город, в котором я родился и жил 18 лет пока не поступил в Сыктывкарский университет. Каждый раз приезжая в Инту, я встречаю места, которые пробуждают во мне теплые воспоминания, поэтому стараюсь запечатлеть их на фотокамеру, -рассказал "КП в Коми" Юрий Ефимец.

Улочки Инты на фотографиях Юрия Ефимца кажутся очень тихими и уютными Фото: Предоставлено героем публикации

Улочки Инты на фотографиях Юрия Ефимца кажутся очень тихими и уютнымиФото: Предоставлено героем публикации

Наш новый участник проекта - самоучка, азы фотодела осваивал самостоятельно по учебникам и статьям в Интернете. Впервые интерес к фотографии он почувствовал 10 лет назад. За эти годы благодаря постоянному самосовершенствованию и стремлению повысить личный уровень мастерства Юрий стал настоящим профессионалом и востребованным фотографом.

Для проекта "Меняем город вместе" Юрий Ефимец приготовил серию фотоснимков родной Инты: уютные дворики и немноголюдные улочки, основные достопримечательности маленького городка и промышленные районы.

Панорама города. Фото: Предоставлено героем публикации

Панорама города.Фото: Предоставлено героем публикации

Инта - промышленный город. Фото: Предоставлено героем публикации

Инта - промышленный город.Фото: Предоставлено героем публикации

Напомним, народные фотовыставки будут организованы в самых многолюдных местах Сыктывкара: на автовокзале, железнодорожном вокзале в Юношеской и Национальной библиотеках. Проект "Меняем город вместе"продолжает принимать работы фотографов и фотолюбителей. Мы ждем: пейзажи, портреты сельских и городских жителей, сюжеты из деревенской жизни, фото промышленных гигантов.

Редакция "Комсомольской правды в Коми" принимает письма по адресу kp@kpkomi.ru, в сообщения группы "ВКонтакте", наши сотрудники готовы пообщаться с вами по телефону 8-922-277-36-29

Знаменитый МИ-8 встречает гостей Инты возле аэропорта Фото: Предоставлено героем публикации

Знаменитый МИ-8 встречает гостей Инты возле аэропортаФото: Предоставлено героем публикации

Главная достопримечательность Инты - водонапорная башня Фото: Предоставлено героем публикации

Главная достопримечательность Инты - водонапорная башняФото: Предоставлено героем публикации

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