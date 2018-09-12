Печально известный после пожара дом в местечке Кочпон-Чит обещают отремонтировать

СЕГОДНЯ 12:09 2018-09-12T12:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 13 августа в сыктывкарском местечке Кочпон-Чит произошел пожар в трехэтажном жилом доме № 10 по улице 65-летия Победы. Почти месяц прошел после страшного пожара, который в одночасье лишил десяток семей крыши над головой. Сейчас дом зияет дырами и покрывается грибком, а люди остаются в неведении — будут ремонтировать дом или нет. В сыктывкарском мэрии пояснили, что людей не оставят зимовать в гниющем здании, а постараются выполнить ремонт в срок.

В понедельник, 10 сентября, в администрации столицы Коми прошло плановое совещание, на котором рассматривались вопросы организации работ по восстановлению дома после пожара.

- Уже готова экспертиза конструктивных элементов дома. Она передана в специализированную фирму для составления проектно-сметной документации работ по восстановлению здания. Документы будут готовы с 17 по 21 сентября. Исходя из сметы будет ясен объем работ, сроки и стоимость их проведения. Мэрия Сыктывкара поставила перед проектной организацией задачу подготовить план восстановительных работ, который можно реализовать в кратчайшие сроки, - сообщили в управлении информации администрации Сыктывкара.

Проектно-сметная документация позволит определить перечень квартир, которые будет необходимо расселить на время проведения ремонта. Тем, кто проживает в муниципальных квартирах, будет предложено на время переселиться в маневренный фонд. Аналогичная возможность для собственников квартир прорабатывается.

Отметим также, что жители многострадального дома подготовили письмо Президенту РФ. В нем они пишут, что ни администрация, ни эксперты, ни управляющая компания ничего конкретного не говорят, а обратится с вопросами им некуда.

Пугающе выглядят помещения маневренного фонда

- 35 семей остались без крыши над головой, людям приходится снимать жилье, так как в предложенном маневренном фонде жить невозможно. Скоро зима, здание к заморозкам не успеет просохнуть, дом попросту замерзнет. Мы просим в случае признания здания пригодным для проживания и подлежащим капитальному ремонту проконтролировать, чтобы ремонт был сделан в соответствии с действующим законодательством РФ и РК, а также с соблюдением законодательства о пожарной безопасности. Дело в том, что сейчас в местах общего пользования отсутствует пожарный выход и пожарная сигнализация. Вся надежда только на вашу помощь, - обращаются люди к первому лицу страны.