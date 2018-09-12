Новые подробности расправы над медвежонком под Усинском: в полиции не будут возбуждать уголовное дело

СЕГОДНЯ 16:50 2018-09-12T17:24:41+03:00

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В начале августа республику поразила новость о том, что подвыпившие жители Усть-Усы забили медвежонка лопатой. По итогам проверки выяснилось, что косолапый погиб под колесами КамАЗа. Виновника гибели животного не установили. В возбуждении уголовного дела отказано.

Косолапого, по словам очевидцев, 9 августа забили лопатами пьяные жители Усть-Усы под Усинском. Люди подкрепили свои догадки фото с места происшествия: в кадр попали предполагаемые живодеры, а также их машина.

- Прошла проверка. По ее итогом было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Заявление о гибели дикого животного в УВД Усинке месяц назад поступило от отдела учета и регулирования объектов животного мира Минприроды РК.

- Доследственной проверкой установлено, что медведь погиб от травм, полученных в ДТП. Предположительно, это произошло в результате столкновения с КамАЗом, а не от рук местных жителей. Виновник гибели не установлен. Труп медведя вывезен и утилизирован в соответствии с ветеринарным законодательством, - пояснили «Комсомолке» в отделе учета и регулирования объектов животного мира Минприроды РК

Отметим также, что с июня в Минприроды Коми поступали многочисленные телефонные и письменные обращения от жителей и администрации Усинска о неадекватном поведении медведя на проезжей части недалеко от города. Анализ поступивших материалов позволил сделать вывод, что существует потенциальная опасность для жизни и здоровья граждан. Минприроды Коми выпустило приказ об отстреле медведя, который действовал до 31 июля. Приказ не был реализован. 9 августа в соцсетях было распространено фото убитого косолапого недалеко от Усть-Усы. Он был совсем небольшого размера, а хищник, в отношении которого выпустили приказ, обладал немаленькими габаритами.