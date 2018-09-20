Мыльная опера: в Госсовете Коми депутаты спорили о запрете ночной стирки

СЕГОДНЯ 13:45 2018-09-20T14:45:29+03:00

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На сегодняшнем заседании Госсовета Коми нешуточный и горячий спор разгорелся из-за вопроса, касающегося повседневного быта жителей республики: использование стиральных машинок и пылесосов в ночное время суток. Удивительное дело, но столь приземленная проблема спровоцировала нагнетание противоположных мнений.

Законодательный акт предполагает наложить запрет на использование бытовой техники ночью в связи с тем, что шум от работающих электроприборов нарушает покой и тишину в многоквартирных домах. Казалось бы, все просто! Инициаторы поправок в региональный закон "О тишине" предложили запретить гражданам включать стиральные и сушильные машины, а также пылесосы.

- Мы не запрещаем включать стиральные машинки ночью, но если у вас машинка скачет, ну поставьте на нее резиновый коврик или шумопоглощающее покрытие. Разве это сложно? - уточнил вице-спикер Госсовета Коми Владимир Косов.

Однако в парламентском корпусе нашлись депутаты, которым удалось притормозить спорный законопроект. Первой взяла слово депутат из Ухты Галина Руденко.

- Мы говорим про пылесосы, а ведь настоящими нарушителями сна и покоя граждан являются ночные дебоширы, устраивающие гулянки или драки возле круглосуточных магазинов алкогольной продукции. Давайте заставим владельцев таких торговых точек нести ответственность за нарушение тишины, - призвала Галина Руденко. - Вчера было много звонков от хозяек, которые просили исключить данный документ. Наши женщины очень сильно заняты на работе и вынуждены стирать только ночью. И не стоит забывать, что пониженные ночные тарифы позволяют семьям экономить на оплате электроэнергии.

Ее поддержал коммунист Олег Михайлов.

- А вам не кажется, что этими поправками мы вмешиваемся в частную жизнь человека. Указываем рядовому гражданину, как ему организовывать свой быт. Сегодня мы примем решение о запрете ночной стирки, а завтра будем что-нибудь другое запрещать делать ночью? - иронично заметил руководитель парламентской фракции "КПРФ".

Чтобы окончательно убедить коллег депутат-коммунист апеллировал к детям.

- Хочу заметить, что маленькие дети, когда болеют могут очень громко плакать по ночам. И это может не понравиться соседям. Это же глупость! Давайте более серьезно к этому вопросу подходить, - призвал Олег Михайлов.

Тему подвахтила Татьяна Саладина, представляющая фракцию "Справедливая Россия".

- Когда-то мы приняли закон, разрешающий круглосуточную продажу алкоголя. Мы с легкостью приняли этот законодательный акт, но не учли его последствий, - напомнила коллегам госпожа Саладина и предложила вернуться к рассмотрению закона о продаже алкоголя в Коми, чтобы урегулировать вопрос круглосуточной продажи спиртного.

Единым фронтом выступили против несогласных представители партии власти. В частности, Василий Смалий описал страшные перспективы инициативы Олега Михайлова.

- Сегодня вы говорите, что нельзя вмешиваться в частную жизнь. А вот у меня сосед любит выпивать после 23 часов и дебоширить. Предлагает и ему разрешить хулиганить, - заявил Василий Смалий и высказался в поддержку Косова. - А что, сложно что ли подложить коврик под стиральную машинку? Какие проблемы-то?

Контраргументы нашлись у Олега Михайлова.

- Речь не идет о том, что мы разрешаем гражданам дебоширить. Хулиганами и выпивохами должна заниматься полиция. А речь идет о том, чтобы не влезать в сферу, касаюущуюся личной жизни человека, - уточнил свою позицию коммунист.

Тему подхватил вновь избранный депутат Сергей Гагаузов.

- Каждый человек думает о себе: женщина о том, что ей необходимо постирать, а ее сосед хочет поработать ночью, и шум от стиральной машинки не дает ему сосредоточиться, - привел простой пример из жизни парламентарий и отметил, - мне нет никакого дела до чужой машинки или пылесоса, для меня важен покой и тишина в моем доме.

Дискуссия продолжалась. Депутаты приводили примеры других стран, где действует достаточно жесткие санкции для нарушителей закона о тишине. Назвывались штрафные санкции - тысяча долларов или евро. Парламентарии отсылали к Москве, где городская Дума постоянно ужесточает требования по ночному шуму.

После долгих дебатов народные избранники приняли решение принять закон в первом чтении и отправить его на доработку. А, значит, что пока рядовым домохозяйкам не о чем беспокоиться. Ночная стирка пока разрешена.