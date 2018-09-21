Первый фотограф проекта «Каталог хороших людей» приглашает на прогулку по библиотеке

СЕГОДНЯ 15:50 2018-09-21T15:58:31+03:00

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На днях "Комсомольская правда в Коми" объявила о начале благотворительного фотопроекта «Каталог хороших людей». Издание пригласило читателей присоединиться к благотворительной фотосъемке в стенах Национальной библиотеки, а вырученные от фотосессий средства направить в благотворительный фонд «Детская больница».

На приглашение «Комсомолки» уже откликнулись первые читательницы, которые захотели попробовать себя в роли моделей. Они написали о своем желании в сообщения группы «ВКонтакте».

Также проект «Каталог хороших людей» поддержали и несколько фотографов. Среди них сыктывкарка Мария Котова. Как характеризует себя девушка, она "свободный художник".

Мария Котова: "Мои фотографии – моменты". Фото Марии КотовойФото: Предоставлено "Комсомолке"

- Пишу рассказы о современной жизни. Изучаю природу человека. Фотографирую. Мои фотографии – моменты. В кадрах запечатывается обычно отклик моего сознания - на процессы, впечатления, чувства, которые случились со мной как в повседневных, так и самых неожиданных местах, - говорит Мария Котова. - Мне нравится фотографировать «из укрытия», когда герой будущего снимка занят своим делом, не замечая моего существования. Это самая настоящая фотография!

Мария Котова: "Мне нравится фотографировать «из укрытия», когда герой будущего снимка занят своим делом, не замечая моего существования". Фото Марии КотовойФото: Предоставлено "Комсомолке"

В проекте «Каталог хороших людей» Мария планируют снимать процесс:

- Модель будет путешествовать по дивному, совершенно уникальному пространству старой библиотеки – мы же с фотоаппаратом станем молчаливыми свидетелями этой истории. Добавлю, когда искусство переплетается с темой благотворительности, результат особенный. Материальная составляющая тут соперничает с мощным духовным энергетическим зарядом, это здорово!

Фото Марии КотовойФото: Предоставлено "Комсомолке"

Напомним, стать частью проекта - как в роли фотографа, так и в качестве модели может любой житель Коми. Единственное условие участия в благотворительной фотосессии – герои съемок должны пожертвовать не менее 300 рублей. Если же вы захотите сфотографироваться с любимой книгой и готовы рассказать о ней, то эти фотокарточки могут лечь в основу вашей необычной семейной традиции.

Кадры, которые будут сделаны на благотворительной фотосессии, будут опубликованы на страницах «Комсомолки» и сайте komi.kp.ru, а также украсят выставку в Национальной библиотеке. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «Детская больница», действующий при Республиканской детской клинической больнице в Сыктывкаре.

Важно!

Ждем письма от моделей и фотографов в сообщения группы «Комсомолки»«Вконтакте» , а также готовы ответить на вопросы по телефону 8-922-277-36-53.