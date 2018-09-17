2018-09-17T17:15:59+03:00
Звезды

Воркутинец Евсей Ковалев примерил на себя роль «нищеброда» в «Орле и решке»

Путешественник остался с сотней долларов в одном из самых дорогих мест планеты
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Скрин из видеоСкрин из видео
Изменить размер текста:

Воркутинец Евсей Ковалев официально заступил на должность ведущего популярного трэвел-шоу «Орел и решка». Первой локацией для нашего земляка стал притягательный Лазурный берег Средиземноморья. Здесь раскинулось карликовое государство королевство Монако, а рядом французская Ницца.

Правда, Евсей не сможет оторваться на полную катушку, ведь в этот раз он стал «нищебродом», так что два дня ему предстоит выживать на 100 долларов в этом мире богачей. А его соведущая Анастасия Ивлеева будет гулять по-королевски с безлимитной картой.

Отправной точкой путешествия стало карликовое государство Монако. Евсей, как настоящий путешественник, не стал пользоваться общественным транспортом и добрался до центра города на своих двоих. Первым делом он отправился в туристический центр, чтобы официально зафиксировать свой визит в Монако. Довольный своей новой печатью в загранпаспорте, он решил прокатиться на общественной яхте за два евро. Правда, счастье воркутинца было не долгим и поездка продлилась от силы минуты две.

Евсей покатался на морском общественном транспорте. Аж три минуты.

Евсей покатался на морском общественном транспорте. Аж три минуты.

На каждом шагу путешественника ждало новое открытие, которое касалось в основном цен в Монако. Так, один квадратный метр в королевстве стоит пять миллионов рублей. Такие заоблачные цены объясняются просто – в Монако катастрофически не хватает земли, а в лазурном раю хочется жить всем.

- Жалко мне богачей. Земля закончилась, а отобрать ее у соседней Франции нельзя, - иронизирует путешественник.

Одним из открытий в Монако для Евсея стал океанографический музей, где он увидел скелет большого синего кита, нарвала и многих других морских обитателей.

Каждую минуту путешественника ждало новое открытие, которое касалось в основном цен в Монако.

Каждую минуту путешественника ждало новое открытие, которое касалось в основном цен в Монако.

Нагулявшись по городу, Евсей озаботился вопросом проживания. И здесь его ждало огромное разочарование, ведь в королевстве просто нет хостелов, а на отель у него денег не хватало.

Местные посоветовали юноше поехать в соседнюю Ниццу и попытать счастье там. Сев на поезд и заплатив всего четыре евро, он без труда добрался до французского города и снял номер в хостеле.

Проснувшись утром, путешественник решил оценить местное море и отправился искать пляж.

- Бонус, чтобы искупаться в море – нужно прыгнуть со скалы, - удивился Евсей, который, кстати, не умеет плавать.

В Монако путешественник не нашел ни одного хостела.

В Монако путешественник не нашел ни одного хостела.

Собрав всю волю в кулак, воркутинец прыгнул в море, при этом неприятно ударившись ногами о дно.

В итоге эти два головокружительны дня закончились для Евсея салютом, который, кстати, был абсолютно бесплатным.

А все это время его соведущая Анастасия Ивлеева каталась на роскошной Ferrari по Монте-Карло, жила в самом дорого местном отеле, изучала эксклюзивные авто и летала на вертолете над Ниццой.

Где окажется Евсей в следующий раз – пока загадка, но мы уже точно знаем, что он посетил Индию, Монголию и Грузию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мама новой звезды «Орла и решки» из Воркуты : «Он ушел покорять мир в старых ботинках» (поробнее...)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Кубке России "Строитель" не оставил шансов казанскому "Динамо"
В Сыктывкаре мужчину ограбили из-за отказа поделиться зажигалкой
В Сыктывкаре подорожает проезд на одном из популярных маршрутов
В Сыктывкаре юные баскетболистки поспорят за призы турнира Республики Коми
В Ухте престарелая горожанка выложила 40 тысяч за литр чудо-меда от всех болезней
"Дело лесников": на свободу вышли Ульянов и Слюсарь
В Республике Коми от гриппа привито 87 868 человек
В колониях Коми заключенным рассказывают сказки
На выходные в Коми снова вернется теплая погода
В Сыктывкаре отопительный сезон начнется с 17 сентября
В Коми люди сняли видео, как отгоняли волка от села
Завтра пройдет прощание с Саркисом Манасарянцем
В Сыктывкаре в колонии строгого режима запустят новостную телепередачу для осужденных
В Коми при разборе ветхого частного дома погиб пенсионер
В Усинске медведь зашел в черту города
Глава Минздрава Коми призвал сыктывкарцев выйти из "гриппозной зоны"
Штормовое предупреждение: в Коми за три дня выпадет до половины месячной нормы осадков
В Сыктывкаре фестиваль "Зарни джыджъяс" откроет балет "Дон Кихот"
В Коми нашли труп женщины с простреленной головой
Сегодня жители Коми услышат вой сирен
Экс-координатору штаба Навального в Сыктывкаре дали пять суток ареста за просроченные штрафы
Библиотека Сыктывкара подарит приз читателям на велосипедах
Эмигрировавшие на Кубу пенсионеры из Коми получают российскую пенсию
Зачем в Сыктывкаре засеяли полные поля подсолнухов