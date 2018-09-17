Воркутинец Евсей Ковалев примерил на себя роль «нищеброда» в «Орле и решке»

СЕГОДНЯ 17:20 2018-09-17T17:15:59+03:00

Путешественник остался с сотней долларов в одном из самых дорогих мест планеты

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Воркутинец Евсей Ковалев официально заступил на должность ведущего популярного трэвел-шоу «Орел и решка». Первой локацией для нашего земляка стал притягательный Лазурный берег Средиземноморья. Здесь раскинулось карликовое государство королевство Монако, а рядом французская Ницца.

Правда, Евсей не сможет оторваться на полную катушку, ведь в этот раз он стал «нищебродом», так что два дня ему предстоит выживать на 100 долларов в этом мире богачей. А его соведущая Анастасия Ивлеева будет гулять по-королевски с безлимитной картой.

Отправной точкой путешествия стало карликовое государство Монако. Евсей, как настоящий путешественник, не стал пользоваться общественным транспортом и добрался до центра города на своих двоих. Первым делом он отправился в туристический центр, чтобы официально зафиксировать свой визит в Монако. Довольный своей новой печатью в загранпаспорте, он решил прокатиться на общественной яхте за два евро. Правда, счастье воркутинца было не долгим и поездка продлилась от силы минуты две.

Евсей покатался на морском общественном транспорте. Аж три минуты.

На каждом шагу путешественника ждало новое открытие, которое касалось в основном цен в Монако. Так, один квадратный метр в королевстве стоит пять миллионов рублей. Такие заоблачные цены объясняются просто – в Монако катастрофически не хватает земли, а в лазурном раю хочется жить всем.

- Жалко мне богачей. Земля закончилась, а отобрать ее у соседней Франции нельзя, - иронизирует путешественник.

Одним из открытий в Монако для Евсея стал океанографический музей, где он увидел скелет большого синего кита, нарвала и многих других морских обитателей.

Каждую минуту путешественника ждало новое открытие, которое касалось в основном цен в Монако.

Нагулявшись по городу, Евсей озаботился вопросом проживания. И здесь его ждало огромное разочарование, ведь в королевстве просто нет хостелов, а на отель у него денег не хватало.

Местные посоветовали юноше поехать в соседнюю Ниццу и попытать счастье там. Сев на поезд и заплатив всего четыре евро, он без труда добрался до французского города и снял номер в хостеле.

Проснувшись утром, путешественник решил оценить местное море и отправился искать пляж.

- Бонус, чтобы искупаться в море – нужно прыгнуть со скалы, - удивился Евсей, который, кстати, не умеет плавать.

В Монако путешественник не нашел ни одного хостела.

Собрав всю волю в кулак, воркутинец прыгнул в море, при этом неприятно ударившись ногами о дно.

В итоге эти два головокружительны дня закончились для Евсея салютом, который, кстати, был абсолютно бесплатным.

А все это время его соведущая Анастасия Ивлеева каталась на роскошной Ferrari по Монте-Карло, жила в самом дорого местном отеле, изучала эксклюзивные авто и летала на вертолете над Ниццой.

Где окажется Евсей в следующий раз – пока загадка, но мы уже точно знаем, что он посетил Индию, Монголию и Грузию.

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