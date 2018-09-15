Прокуратура закончила предоставлять доказательства по делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера
Прокуратура закончила представление доказательств по уголовному делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера и его предполагаемых сообщников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дарью Евменину.
- Сегодня в Замоскворецком районном суде Москвы прокурор Борис Непорожный заявил об окончании представления доказательств обвинения, - сказала она.
Как пояснила Евменина, обвинение отказалось от допросов в судебном заседании порядка тридцати свидетелей, показания которых, по ее словам, находятся в материалах уголовного дела и полностью опровергают предъявленное Гайзеру обвинение.
"Вещественные доказательства также не исследованы", - добавила адвокат, отметив, что "такая позиция обвинения вызвана в том числе неоднократными заявлениями свидетелей об оказании на них давления следователями и оперативными сотрудниками при допросе".
Защита Гайзера и других фигурантов дела готова предоставить свои доказательства невиновности обвиняемых.
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