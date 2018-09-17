В Воркуте жители многоэтажки всем двором тушили полыхающую машину

СЕГОДНЯ 12:23 2018-09-17T12:43:56+03:00

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В Воркуте у подъезда жилого дома подожгли Mazda. По словам очевидцев, к порче машины причастны малолетние хулиганы. Правда, так это или нет еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

Как сообщили в пресс-службе МСЧ по Коми,сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного вчера, 16 сентября, в 22:44. Пожарно-спасательные подразделения были на месте уже через пять минут. Еще пять минут им понадобилось, чтобы полностью потушить пожар.

В результате пожара поврежден моторный отсек Mazda на площади двух квадратных метров. Погибших и пострадавших в пожаре нет. По предварительным данным, авто подожгли. По информации очевидцев, к возгоранию могут быть причастны малолетние хулиганы.

- Мужчина, который в момент возгорания находился рядом, сказал, что авто подожгли малолетки, - поделился автор видео с места происшествия Рустам К.

На записи, который снял очевидец, видно, как местные жители стали заливать водой горящее открытым пламенем авто. В какой-то момент лопнула покрышка, издав пугающий звук выстрела. Затем, по всей видимости, хозяин машины, пытался войти в салон, но оставил безуспешные попытки это сделать. В это время люди кричали ему: «Уйди от авто! Обгоришь». В течение пяти минут, пока не прибыли огнеборцы, люди героически пытались потушить пламя, которое от моторного отсека перешло в салон. Они рассказали, что за несколько минут до возгорания к машине приблизились неизвестные, полили на капот жидкость, подожгли и убежали. Кто причастен к возгоранию, еще предстоит выяснить следователям.