Автобус подан!

СЕГОДНЯ 13:10 2018-09-18T13:00:53+03:00

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Сотни жителей столицы Коми ежедневно пользуются общественным транспортом. Кто-то совершает одну поездку в день, а некоторым приходится делать несколько пересадок. В такой погоне удобно знать, где именно находится твой автобус и когда он приедет.

Без мелочи в кармане

С этого года Сыктывкарское автотранспортное предприятие №1 начало реализовывать проект «Билет в одно касание». Теперь счастливчики, которые передвигаются по маршрутам №№1, 3, 9, 12, 15, 18, 19, 30, 33, 36, 38, 46, зайдя в автобус, могут не начинать судорожно искать мелочь по карманам. Они могут расплатиться за проезд в несколько секунд, просто приложив банковскую карту к мобильному терминалу (валидатору) кондуктора. После несложной процедуры остается дождаться сигнала и печати чека.

Для тех, кто не любит лишний раз вынимать банковскую карту из кошелька, в продажу ввели транспортную карточку. Стоит такая новинка 100 рублей, а купить ее можно в кассах компании «Комиавтотранс» на автовокзале, в аэропорту, на железнодорожном вокзале и в Эжвинском гостином дворе. Пополнить баланс транспортной карты можно в любом банкомате Сбербанка в Сыктывкаре и Коми или через сервис Сбербанк-онлайн. Кстати, приятным бонусов оплаты проезда в «одно касание» для пассажиров является скидка в 1 рубль.

Гаджет, помоги

Современный человек не мыслит себя без гаджетов - телефоны, планшеты, часы... Ведь утром вы уж точно не выйдете из дома, без смартфона в кармане. Теперь у новомодных девайсов появилась еще одна полезная функция. С их помощью сыктывкарцы могут оплатить проезд в автобусе, просто приложив их к валидатору. А те, кто любит все держать под контролем, могут воспользоваться бесплатным мобильным приложением «Passengr». Оно позволяет пассажирам узнавать время прибытия автобусов на конкретную остановку. Для этого необходимо выбрать интересующий маршрут и нажать на значок остановки, откуда пассажир намерен начать движение. Кроме того функционал приложения позволяет узнать актуальное расписание, чтобы заранее спланировать свою поездку.

Вы не пропустите свою остановку

«Следить» за автобусными маршрутами можно и по-другому. В этом году на остановке «Третий микрорайон» в Эжвинском районе Сыктывкара начало свою работу электронное табло, показывающее время прибытия автобусных маршрутов № 18, 33 и 54.

Правда, иногда вы можете знать название своей остановки, но не всегда уверены, где она находится. Специально для таких случаев в сыктывкарских автобусах появились автоинформаторы. Новые устройства определяют точное местоположение автобуса по данным спутниковой системы ГЛОНАСС: приближаясь к остановке прибор автоматически запускает нужную запись. Кроме этого, автоинформатор напоминает держаться за поручни, не забывать вещи при выходе из салона, соблюдать порядок и быть внимательными друг к другу.

Важно!

Приложение «Passengr» поможет пассажиру в режиме онлайн узнать, когда на нужную ему остановку прибудет автобус. Скачать мобильного помощника можно в App Store и Play Market.