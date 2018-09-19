Суд по делу Гайзера: взятка для губернатора

СЕГОДНЯ 09:19 2018-09-19T09:32:41+03:00

Всего с 2005 по февраль 2010 год через предпринимателей Антона Фаерштейна, Юрия Бондаренко и министра имущественных отношений Владимира Беляева Аксенов передал в общей сложности около 84 млн руб. Фото: предоставлено пресс-службой администрации главы Коми

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По «делу Гайзера» в суде допросили бывшего директора ОАО «Фонд реализации Программы развития экономики Республики Коми» Александра Аксенова. Свидетель признался, что на протяжении нескольких лет, начиная с 2005 года, за возможность оставаться на своей должности он передавал наличными около миллиона рублей ежемесячно.

По его словам, всего с 2005 по февраль 2010 год через предпринимателей Антона Фаерштейна, Юрия Бондаренко и министра имущественных отношений Владимира Беляева он передал в общей сложности около 84 млн руб. Деньги предназначались, как ему сказали, Александру Зарубину и Вячеславу Гайзеру.

Кандидатуру согласовывал Зарубин

Александр Аксенов в суде рассказал, что до 2004 года был предпринимателем. В 2004 году по предложению своего знакомого - министра имущественных отношений Коми Владимира Беляева он возглавил ОАО «Фонд реализации Программы развития экономики Республики Коми» («ФРП»). Фонд являлся коммерческой организацией и занимался сдачей в аренду помещений и обслуживанием зданий. Его учредителями выступили Минимущества Коми (97%) и региональное управление федерального имущества (3%). Первоначально с момента создания фонду принадлежали несколько зданий в центре Сыктывкара, в которых располагались республиканские министерства и ведомства. Среди имущества, которое находилось в уставном капитале фонда, были здания на улице Интернациональной, 108 и 108а, пишет «БНК».

Ко времени, когда фонд возглавил свидетель, акционерное общество было убыточным, а здания Интернациональная, 108 и 108а оказались выведены прежним руководством в какие-то частные коммерческие структуры. К 2005 году Аксенов как руководитель сделал фонд прибыльным, а указанные здания в судебном порядке были возвращены «ФРП».

По словам Аксенова, ему было известно, что Александр Зарубин, хотя и переехал жить в Москву, но продолжал решать все политические и кадровые вопросы в руководстве Коми, фактически руководил республикой. По мнению свидетеля, практически все назначения на должности в руководстве Коми происходили только по согласованию с Зарубиным.

Аксенов пояснил, что беспрекословно выполнял указания Игоря Кудинова, с которым он познакомился в Минимущества Коми и который, как слышал Аксенов, был «кошельком Зарубина».

Какую должность в тот период занимал Кудинов, Аксенов не знал.

- Беляев мне сказал, что все указания Кудинова мы должны исполнять, - отметил свидетель.

Миллион для главы

По указанию Кудинова, «ФРП», отмечает свидетель, по заниженной в десятки раз цене продал «Фонду поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» акции прибыльного санатория «Лесная новь» (г. Киров). Кроме санатория, из «ФПР» были переданы фонду инвестпроектов также несколько зданий.

- Вам что-нибудь известно о получении Вячеславом Михайловичем Гайзером как должностным лицом денежных средств, которые не были его заработной платой, - спросил у свидетеля гособвинитель Борис Непорожный.

- Когда «ФПР» стал получать прибыль - примерно в 2005 году, Беляев сказал мне, что теперь ему нужно отчислять сумму для того, чтобы продолжать работать. С его [Беляева] слов, эти деньги шли сначала Зарубину. Их я передавал через Антона Фаерштейна [в течение] порядка двух лет. Затем два года эти деньги я передавал через Юрия Бондаренко — тоже, с его слов, для Зарубина. И последние годы, Беляев говорил, что эту сумму - порядка миллиона рублей - каждый месяц он относил Гайзеру.

- Лично вы относили когда-нибудь деньги Гайзеру?

- По просьбе Беляева осенью 2009 года я принес ему очередной миллион рублей. Беляев доложил к этой сумме еще около миллиона рублей и попросил, так как он болел, отнести в приемную Гайзеру. Я отнес. Зашел в кабинет Гайзера. Отдал пакет, сказал, что это от Беляева. Гайзер посмотрел содержимое пакета и сказал, что я могу идти.

Куда уходили деньги фонда?

Отвечая на вопросы адвокатов подсудимых, Аксенов рассказал, что он передавал деньги Гайзеру лично лишь однажды. На то время Гайзер занимал должность заместителя главы и министра финансов Коми.

По словам Аксенова, с 2005 по февраль 2010 года, когда его задержали по обвинению в мошенничестве, он передал в общей сложности 84 млн руб., из которых около 40 млн руб. Антону Фаерштейну, 24 млн. руб. - Бондаренко, и 18-20 млн руб. - Беляеву.

По словам свидетеля, ему не всегда удавалось собрать требуемую сумму к определенному сроку. Беляев, когда к нему в кабинет приходил Аксенов без денег, не сдерживался и часто при своих заместителях кричал: «Что я принесу Гайзеру!?».

Таким образом, невольными свидетелями разговоров о регулярной передаче Аксеновым денег для Гайзера были заместители Беляева. Фаерштейн за деньгами приходил в офис к Аксенову. Юрию Бондаренко Аксенов сам приносил деньги в его офисы в Сыктывкаре и Москве, а также по месту жительства. После того как Бондаренко окончательно перебрался жить в Москву, Аксенов приносил по 1 млн руб. ежемесячно Беляеву, в его рабочий кабинет министра имущественных отношений.

В феврале 2010 года Аксенов был задержан, а в декабре 2012 года осужден за растрату 82 млн руб. средств «ФРП». Аксенов тогда полностью признал вину, дело слушалось в особом порядке. С учетом состояния здоровья — Аксенов является инвалидом I группы - ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно.

«Торлопова доят правоохранительные органы»

В ходе допроса в суде по «делу Гайзера» свидетель заявил, что похищенные им из фонда 82 млн. руб. предназначались для передачи Зарубину и Гайзеру. На вопрос адвоката Дарьи Евмениной, защищающей Гайзера, почему он не сообщил об этом, когда его судили в 2012 году, свидетель заявил, что боялся за свою жизнь. Изобличающих Гайзера сведений не прозвучало при оглашении показании допроса Аксенова, данных им в ходе предварительного расследования от 30 сентября 2015 года — через 11 дней после ареста фигурантов бывшего руководства Коми.

Помимо допросов свидетелей, в суде продолжается изучение материалов уголовного дела. При этом подсудимые и их защитники, время от времени обращают внимание на содержание оглашенного документа и дают пояснения.

Так бывший начальник управления информации администрации главы Коми Павел Марущак обратил внимание суда на документы, которые могут свидетельствовать о том, что бывший замруководителя администрации главы республики Александр Ольшевский имел мотив оговорить его. Он, видимо, также намерен оспорить версию следствия о соподчиненности некоторых фигурантов уголовного дела.

Марущак привел запись разговора в кафе между Зарубиным и Гайзером, который касался Ольшевского.

- Разговор демонстрирует актуальные на 2015 год отношения Зарубина с Ольшевским.

Зарубин говорит: «Я ему помогал и буду помогать. У нас с ним исторические отношения.

Он был идеальным помощником Торлопова (Владимир Торлопов, экс-глава Коми – ред.)». Тут же указывается, что он занимается бизнесом. Однако зарабатывает не он, а Ромаданов (Константин Ромаданов, бывший зампред правительства республики – ред.), который с ним делится. Также указывается, что у него проблемы с правоохранительными органами, и его цитата «держат за яйца и доят правоохранительные органы», - отметил подсудимый.

В суде прокурор Борис Непорожный заявил, что на этой неделе сторона обвинения закончит представлять доказательства.