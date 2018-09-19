В Коми неизвестные рассыпали гвозди под колеса авто, пострадали десятки машин

СЕГОДНЯ 12:03 2018-09-19T12:20:18+03:00

Кто, зачем и почему это сделал, неизвестно

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В Коми на участке автотрассы «Волжский- Микунь» неизвестный водитель рассыпал огромное количество гроздей. В результате «диверсии» пострадали десятки автомобилей, сообщают водители в соцсетях.

По словам очевидцев, гвозди рассыпали еще на прошлой неделе в субботу, 15 сентября, на участке дороги между поселком Волжский и городом Микунь. В понедельник, 17 сентября, порядка 20 машин с проколотыми шинами скопились на автодороге. Кто, зачем и почему рассыпал абсолютно новые гвозди, неизвестно. Люди пишут, что это целенаправленная диверсия, так как россыпи гвоздей на всей ширине трассы:

- Я гвоздь «поймал» ближе к обочине. Думаю, что их рассыпали целенаправленно. Если бы потеряли, то они лежали бы только на одной стороне трассы, - сообщает пострадавший водитель Александр П.

Позже стало известно, что виновник — авто одной из лесопромышленных компаний Коми. Люди пишут, что грузовая машина везла 150 килограммов гвоздей диаметром от 70мм до 150мм, рассыпав их непреднамеренно. Правда, неизвестно, почему фирма самостоятельно не ликвидировала последствия инцидента, в результате которого пострадали десятки машин.

- Из Сыктывкара домой добирались 10 часов, а по дороге потеряли три колеса. Гвозди были в масле, то есть совершенно новые, - поделилась пострадавшая Елена З.

В самой лесопромышленной компании «Комсомолке» пояснили, что не будут давать комментарии без официального запроса, на который ответят в установленные законодательством сроки. «Пусть пострадавшие обращаются в суд, в прокуратуру, мы не против. Сначала надо доказать, что это наша машина рассыпала гвозди,» - пояснили в компании.