В Сыктывкаре жильцы старинного дома выступают против открытия «Магнита» на первом этаже

СЕГОДНЯ 10:04 2018-09-20T10:30:06+03:00

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В Сыктывкаре закрывают легендарный продуктовый магазин «Столичный». На его месте откроется торговая точка федеральной сети «Магнит». Жители дома №43 по улице Ленина обратились к Главе Коми, чтобы этого не допустить. Почему они не готовы к приходу федералов, порталу «КП в Коми» рассказала председатель правления ТСН «ТСЖ Ленина 43» Алла Фролова.

Как рассказала Алла Алфеевна, в старинном сталинском доме, который ввели в эксплуатацию еще в 1963 году, не против открытия небольшого продуктового магазина. Но приход «Магнита» откровенно пугает жителей. Для этого есть несколько причин.

Расширение трещин

Люди опасаются, что открытие новой торговой точки будет сопровождаться ремонтами, которые способствуют расширению трещин на доме. Несколько лет назад углубляли подвал, после чего фундамент здания начал растрескиваться. В суде жители смогли доказать, что работы велись незаконно, коммерсантов заставили привести подвал в надлежащее состояние.

В этом году в доме должен был пройти капитальный ремонт. За всю его 60-летнюю историю его не было ни разу. «Но ремонт отодвинули на неопределенный срок, потому что магазин не платил по счетам фонда капитального ремонта», - рассуждает Анна Алфеевна.

«Убийство» асфальта

Площадка перед домом со стороны двора вся в ямах и трещинах. Асфальт «убивают» машины, которые каждый день подвозят продукты в магазин.

- Мы добивались, чтобы в «Столичный» не приходила фура, не раз вызывали участкового. Наконец, добились, продукты стали возить небольшие машины. Но их было всегда очень много. С приходом «Магнита», скорее всего, количество заездов авто увеличиться. А что же будет с асфальтом? - отмечает Алла Фролова.

Переустройство

Председатель ТСН предугадывает события и рассуждает о том, что коммерсанты для удобства транспортировки продуктов прорубят боковую дверь с торца здания, которой сейчас нет.

- Значит, они должны будут у нас спросить на это разрешение. А люди на это не согласны. Значит коммерсанты, невзирая на отказ, нарушат закон и сделают эту дверь? Если не будут спрашивать, то судиться будем! - сообщает Алла Алфеевна о решительности местных жителей.

Уничтожение архитектуры

- Ни в одном сталинском доме в Сыктывкаре нет «Магнита»» Ни в одном! Зачем нам «Магнит»? Смотрите, как прекрасна архитектура сталинских домов! Каждый дом индивидуален! Я не понимаю, зачем разрушать эту красоту гигантскими вывесками «Магнита», - отметила председатель ТСН.

Что дальше?

Председатель ТСН «ТСЖ Ленина 43» направила письмо с просьбой не допустить открытия «Магнита» Главе Коми Сергею Гапликову. Спустя несколько инстанций письмо было передано в администрацию столицы. Люди со дня на день ждут вердикта мэрии. Правда, они не очень верят в то, что чиновники примут их сторону. В любом случае, они будут на страже порядка: если найдут нарушения, то готовы судиться с коммерсантами.