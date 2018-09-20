Реконструкция Мичуринского парка в Сыктывкаре вышла на финишную прямую: что нового?

СЕГОДНЯ 16:18 2018-09-20T17:47:44+03:00

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В Сыктывкаре мэр Валерий Козлов и главный архитектор Владимир Рунг подвели итоги очередного этапа благоустройства Мичуринского парка. Они прогулялись по парку и оценили, насколько он придется по вкусу рядовому горожанину.

По словам мэра, парк на 100% удался. Еще не завершены последние работы по благоустройству, но их горизонт уже не за горами. Осталось высадить несколько десятков деревьев, провести работу по отбору будущих арендаторов развлекательных зон и окружить входную арку живой изгородью. В следующем году сыктывкарцы увидят парк во всем великолепии с батутами, аттракционами и кафе.

Валерий Козлов отметил, что парк светлый и удобныйФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Валерий Козлов отметил, что парк светлый и удобный. Он может отвечать вкусу каждого горожанина. Верхняя часть - это классический парк для размышлений и неспешных прогулок,нижняя часть - более современная и прогресивная для молодежных инициатив.

Новые деревья

Парк удивляет обилием диковинных деревьев. Их посадкой руководит эколог Александр Попов. Он рассказал, какие пород были высажены, а, самое главное, какую роль деревья будут выполять:

Парк удивляет обилием диковинных деревьев. Их посадкой руководит эколог Александр ПоповФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- В нижней части влажный участок. Мы понимали, что нужно выбирать те группы растений, которые могли бы его осущить. С одной стороны посадили шаровидные ивы и плакучие березы, которые нетребовательны к погодным условиям. Когда они вырастут, то будут полностью на себя брать воду, которая стекает с улицы Димитрова. По периметру больших квадратов высадили живые изгороди из кизильника (всего 950 кустарников): они сдерживают мусор, пыль, а также воду, - отметил Александр.

Люди восторженно относятся к новым растениямФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кроме этого в парке появились сирень и жасмин, которые цветут в разное время и обладают разным цветом листьев. Летом люди могут приходить сюда с пледами и сидеть на травке, вдыхая ароматы жасмина и любуясь цветами сирени. Впервые в Сыктывкаре высадили декоративные растения - гортензию и горные сосны.

Люди восторженно относятся к новым растениям. По словам Александра, люди каждый день подходят и делятся отзывами, что они великолепны. Осталось высадить хвойные породы - кедры и крупномерные четырехметровые ели. Ниже посадили клены и липы – это перая группа очищения воздуха, эти деревья возьмут на себя удар пыли. В планах этого года - высадка еще 16 деревьев и 35 саженцев девичьего внограда.

Болото, прощай

В этом году Мичуринский парк в июне затопило. Валерий Козлов заявил, что «тонуть» старейший городской сквер больше не будет. Выполнены необходимые дренажные работы с учетом проекта, который позволит быстро и оперативно убрать излишнюю влагу с территории в краткие сроки. Травяной покров будет служить тому, чтобы вода не задерживалась и нижняя часть парка была сухой.

По периметру больших квадратов высадили живые изгороди из кизильникаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Одномоментно, конечно же, вода сразу не уйдет. Какое-то время она будет в парке. Но сам процесс ее отвода в ливневую канализацию будет ускорен, - отметил мэр.

Про собак не забыли

В Мичуринском парке появилась первая в городе площадка для выгула собак. Рядом с этим местом возведут веревочный городок.

Дорожки

Мэр отметил, что удалось сохранить парк в первозданном виде, а именно таким, каким его помнят сыктывкарцы 70-х, 80-х годов. В парке все дорожки не имеют барьеров, выступов и ступенек. Можно спокойно кататься на роликах, с колясками, на велосипедах.

Кстати, из гранита старого фонтана, который находился на Стефановской площади столицы, в нижней части парка выложили «устье». Оно будет тоже способствовать водоотводу.

Мичуринский парк очень нравится пенсионерамФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Подросший газон в Мичуринском парке переливается под лучами солнца. В этом году было высажено около 30 тысяч квадратных метров способом гидропосева (способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки - ред.) Правда, по словам главного архитектора Владимира Рунга, многие сыктывкарцы непреднамеренно его уничтожают. Например, пенсионеры, которые занимаются скандинавской ходьбой, протоптали дорожки по газону, потому что по асфальту им ходить не так мягко.

Появиласть концепция

У Мичуринского парка появилась своя концепция – это место, где много птиц. Поэтому в парке установили 5 информационных стендов о пернатых, населяющих парк.

Детский парк

В нижней части находится парк для самых маленьких. Будущим летом здесь площадка спортивных аттракционов, площадка продажи мороженого, площадка под кафе. В этом году уже состоялись аттракционы по выбору предпринимателей, которые наполнят пространство парка развлекательными и фуд-зонами.

В следующем году сыктывкарцы увидят парк во всем великолепии с батутами, аттракционами и кафеФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Отметим, что за два года благоустройства уже освоено 37, 7 миллионов рублей. Практически все среда из федерального бюджета. Последний этап благоустройства будет проводиться за счет средств городского бюджета.

Напомним, что основные работы были выполнены в 2017 году. Заменили покрытия дорожек, проездов, тротуаров, в том числе расширили входные дорожки, заезды с устройством автопарковки, установили малые архитектурных форм и фонари, оборудовали детскую площадку с покрытием из резиновой крошки.