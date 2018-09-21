В Ижемском районе нашли тягач времен Красной армии

СЕГОДНЯ 09:00 2018-09-20T23:05:35+03:00

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Республика Коми хранит множество тайн. И если одну какую-то их часть ученым и археологам уже удалось раскрыть, то вторая все еще ждет своего часа. Конечно, зачастую «великие» открытия на деле оказываются пустышками. Например, недавняя новость о найденном под Сыктывкаром яйце динозавра не прибавила положительной известности Коми науке.

Но попадаются и такие находки, мимо которых так просто не пройдешь. Вчера, 19 сентября, жители поселка Ыргеншар Ижемского района нашли в лесу артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец» времен Красной армии. Выпускали эту машину в период с 1937 по 1941 год, и тогда ее вес составлял порядка 3,5 тонн. Сейчас от былой мощи остался только ржавый корпус.

Фото: Владимир Ануфриев

Как рассказал «КП-Коми» фотограф Владимир Ануфриев, которого специально позвали посмотреть на машину из деревни Диюр, которая находится в 50 километрах от Ижмы, тягач нашли местные безработные жители.

- Они собирают металл для сдачи в металлолом на территории бывшего сплавучастка. Заодно убирают от металлического хлама местность. Иногда этим и живут. У нас в районе нет ни одного такого памятника, - рассуждает Владимир. - Конечно, хорошо было бы установить тягач где- то в этом районе, ведь, возможно, он участвовал в боях времен Великой Отечественной войны.

Гусеничный артиллерийский тягач Т-20 «Комсомолец»

Он также добавил, что разговаривал насчет тягачи с местными жителями, которым уже за 80 лет. К сожалению, никто не помнит, как машина могла оказаться в соседнем лесу.

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