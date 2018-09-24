Первый пошел: в Сыктывкаре состоялся торжественный запуск первого экспресс-поезда в истории Коми

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-24T12:41:50+03:00

Из Сыктывкара в Усинск можно будет добраться за рекордные 10 часов 30 минут

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Век скоростей не прошел мимо Сыктывкара, где 24 сентября состоялся торжественный запуск первого экспресс-поезда в истории республики. Теперь из столицы Коми в Усинск можно добраться за рекордные 10 часов 30 минут. Для сравнения - обычный поезд доставит до города нефтяников за 21 час. Пассажиры приняли инициативу на «ура», сожалея лишь о том, почему такой состав не появился раньше.

Красивые проводницы в форме от кутюр, актеры в образе людей из XIX века, пассажиры, чиновники, сотрудники МВД — огромное количество людей можно было встретить на железнодорожном вокзале Сыктывкара 24 сентября в 6 утра. Этот день войдет в историю Сыктывкара, как день отправки первого экспресс-поезда из столицы Коми в Усинск.

На перроне было праздничноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По словам проводников, практически все билеты на первый экспресс-поезд были раскуплены. Этот факт подчеркивала многолюдность на перроне. Здесь были и пожилые люди, и молодежь, и мамы с маленькими детьми. Практически все они говорили одно: «Наконец-то такой экспресс пустили». Всего в составе экспресс-поезда было шесть комфортабельных вагонов: купе с местами для маломобильных пассажиров, плацкарт, сидячий и вагон-буфет. Кстати, новый поезд будет курсировать двумя составами — из Сыктывкара в Усинск и обратно.

Практически все билеты на первый экспресс раскупилиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В составе поезда был особый вагон, который показали журналистам в первую очередь. Внутри — сидения с обивкой бирюзового цвета, занавески и салфетки, украшенные вышивкой с коми орнаментом, аудиогиды с информацией о расположенных на пути следования поезда станциях и городах и картины с видами Коми на стенах. Этот поезд красноречиво говорил о комфорте. Кстати, билет в чудо-купе можно приобрести от 2 тысяч рублей.

Внутри фирменных вагонов - чисто и уютноФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Однако не все вагоны были такими. Рядом с комфортабельным находился привычный глазу среднестатистический вагон-купе, который был совмещен с буфетом. Цены на обеды не сильно кусаются. Например, завтрак, состоящий из мясной нарезки, омлета с овощами и сыром, чая, хлеба и салфетки, обойдется в 250 рублей. Сонные пассажиры перед отправлением стали интересоваться, чем можно перекусить в буфете, но покупать пока не решались.

Актеры в образе людей из XIX века напоминали о том, как выгляди первые пассажиры РЖДФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Вагон-плацкарт ничем не отличается от других плацкартов страны: привычные узкие проходы, традиционные посадочные места, окна без занавесок. И здесь, как и во всех вагонах поезда, биотуалеты, которые уже перестают быть элементом роскоши.

Красивые проводницы в форме от кутюр дарили пассажирам небольшие сувениры от РЖДФото: Наталия БЕШКАРЕВА

- Буквально в июне мы начали общаться с руководством Коми о запуске этого состава. Не прошло и двух месяцев, как в расписании появился новый экспресс, который соединит столицу Коми с нефтяным городом, - рассказал на церемонии торжественного запуска заместитель начальника северного филиала федеральной пассажирской компании Сергей Баканков.

Поезд будет отправляться ежедневно из Сыктывкара в 7:00 и прибывать в Усинск в те же сутки в 17:28. Из Усинска он будет отправляться каждый день в 7:10 и прибывать в Сыктывкар в те же сутки в 17:40. По пути из Сыктывкара поезд будет останавливаться на пяти станциях: в Микуни, Ухте, Сосногорске, Ираеле, Печоре. По пути из Усинка — в Печоре, Ираеле, Сосногорске, Ухте, Микуни.

Начальник железнодорожный станции дал сигнал к отправлению поезда, пробив три раза в железнодорожный станционный колокол. Состав отправился в город нефтяников под легендарное «Прощание славянки».

Пассажиры говорят

Жительница Усинска Наталья Чалая: «Раньше добирались сутки, а сейчас утром сели, а вечером обратно. Очень удобно, чисто, красиво, уютно. Цена не показалась высокой: за место в купе мы отдали 2 600 рублей за верхнее место и около 3 тысяч — за нижнее место».

Пассажирам экспресс понравилсяФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Жительница Усинска Светлана Мацко: «Я очень рада за всех пассажиров, которые будут возвращаться домой за такой короткий срок. Узнала про поезд случайно: залезла в интернет, увидела, что появился экспресс и, не раздумывая, купила билет. Сидячее место мне обошлось в 949 рублей. Раньше добиралась за 1345 рублей и ехала сутки».

Житель Печоры Дмитрий Шиловский: «Наконец-то до Печоры можно добраться за 8 часов. Раньше доезжал за 16 часов, поезда же, фигурально выражаясь, у каждого столба останавливались».

7 интересных фактов о первом экспрессе

Поезд будет отправляться ежедневно из Сыктывкара в 7:00Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Цены указанные на сайте РЖД: «Сидячий - от 890,70 рублей, плацкарт - от 1 171,70 рублей, купе — от 2 702,50 рублей.

- Цены в буфете: 250 рублей - завтрак, 400 рублей — ужин.

- Обслуживать пассажиров будут три поездные бригады, две из них – молодежные.

- В купейных вагонах есть кондиционеры, во всех вагонах есть биотуалеты.

- Один из вагонов — фирменный. В его интерьер включены национальные мотивы.

- Поезд будет отправляться ежедневно из Сыктывкара в 7:00, из Усинска в 7:10.

- Слухи о запуске экспресса официально подтвердились только в мае.