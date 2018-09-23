На грант ЛУКОЙЛа откроют еще один музей космонавтики

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-23T08:10:13+03:00

В детское объединение входят ученики 7–8 классов, которые уже сейчас начнут подготовку смены юных сотрудников музея и смогут проводить экскурсии и лекции для младших товарищей.

Год назад возможность стать ближе к звездам получили ученики гуманитарно-педагогического лицея Ухты – и тоже благодаря гранту нефтяников

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В Печоре на средства гранта Конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» создан музей космонавтики. Год назад возможность стать ближе к звездам получили ученики гуманитарно-педагогического лицея Ухты – и тоже благодаря гранту нефтяников.

Переключить внимание детей с социальных сетей на вопросы устройства Вселенной очень непросто. Но за формирование общего мировоззрения подрастающего поколения нужно бороться – решили педагоги печорской школы № 2 имени Андрея Стенина и присоединились к проекту создания музеев космонавтики в школах республики. Такие музеи уже открылись и успешно функционируют в Сыктывкаре и Ухте.

– Астрономия важна и необходима для повышения мотивации школьников средних и старших классов к учебе, к освоению знаний по устройству нашего мира, – уверена один из авторов проекта Наталья Белоусова. – Открытие таких же школьных музеев и обсерваторий в других городах республики позволит создать постоянно действующую и саморазвивающуюся сеть школьных музеев, способных обеспечить занятость ребят во внеурочное время.

Кружок «Космос» и музей космоса в печорской школе возглавила Лариса Гаврилова, учитель физики, информатики и астрономии. Было принято решение включить в состав детского объединения учеников 7–8 классов, чтобы уже сейчас начать подготовку смены юных сотрудников музея, которые потом смогут проводить экскурсии и лекции для младших товарищей.

Работа по созданию музея в СОШ № 2 вышла на финишную прямую. Он расположился в кабинете физики и астрономии, обустроенном на средства гранта Конкурса ЛУКОЙЛа. Для музея приобрели бинокли и телескоп, благодаря которому дети смогут увидеть звезды. Телескоп компактный, легкий в обращении, но в то же время обладает хорошей оптикой. С его помощью можно разглядывать созвездия непосредственно из окна классной аудитории, подключив его к компьютеру и транслируя картинку на экран, или любоваться звездным небом на вечерних экскурсиях, уже внесенных в расписание объединения.

Готовится к презентации и документальная экспозиция музея, для которой школьники собирают библиографические данные обо всех космонавтах. В будущем участники проекта планируют воссоздать модель космического корабля «Восток-1», на котором совершил свой легендарный полет Юрий Гагарин, и модель первого искусственного спутника.

В перспективе воспитанники кружка и юные сотрудники музея планируют работать не только в своей школе, но и сотрудничать с другими учебными заведениями города. Не останутся без внимания и олимпиады по астрономии. Ежегодно накануне 12 апреля в школах будут проходить космические недели.