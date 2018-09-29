Айда в баньку по-коми!

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-29T08:31:59+03:00

В парной сначала просто полежите на полке, чтобы привыкнуть к жаре, потом выйдите и отдохните 15 минут, попейте травяной чай с лимоном. Фото: Из открытых источников

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«Ах, хороша матушка!» – Парясь березовым или пихтовым веничком, от души приговариваем мы в доброй бане. И правда, чудо-баня в жизни коми играла огромную оздоровительную роль. Об особенностях баньки по-зырянски расскажет «КП-Авиа».

Баня по-черному

В качестве строительного материала для бани использовалась сосна или ель, но предпочтение отдавалось лиственнице – дереву более долговечному и устойчивому к действию влаги. По устройству и размерам традиционные коми бани были довольно однотипными: 8-9 венцов (около 2 м), без фундамента срубы 2,5х3 или 3х4 м в квадрате с плоской крышей из подтесанных тонкомерных бревен. Чаще предбанников вообще не было и моющиеся раздевались на улице или прямо в бане.

Отапливались бани по-черному. Огонь разводился в печи, сложенной из собранных у реки камней: на поставленные в виде свода крупные плоские камни насыпались более мелкие булыжники, которые во время топки раскалялись докрасна. Во время топки дым выходил в приоткрытую дверь и в прорубленное в стене отверстие – дымоволок. Когда камни накалялись и дрова прогорали, дымоволок закрывался дощечкой или куском пакли.

Пывсян мам кодь

В повседневной жизни баня использовалась как средство личной гигиены. Обязательной для всех считалась еженедельная субботняя баня: в первую очередь шли мужчины, затем женщины с детьми. Принято было ходить и семьями. Часто баню топили два-три раза в неделю, а в страдную пору и ежедневно, поскольку ничто так не снимало усталость и не восстанавливало силы после тяжелого физического труда как посещение парной.

Широко применялась парная баня для лечения всевозможных заболеваний, что нашло отражение в народных поговорках: «Пывсян ставсö веськöдö» (Баня все правит), «Пывсяныд висигад бальзам моз лöсялö» (Баня для больного все равно, что бальзам), «Пывсян код мам» (Баня – вторая мать)», «Пывсян ставсö бурдöдö» (Баня все лечит).

Как правильно париться?

В парной сначала просто полежите на полке, чтобы привыкнуть к жаре, потом выйдите и отдохните 15 минут, попейте травяной чай с лимоном. Затем возвращайтесь в парную.

Поднимите веник вверх, чтобы он разогрелся от высокой температуры. Хорошо, если вас будет парить напарник, потому что самому это делать сложно. Начинайте поглаживания лиственной частью веника. Начинайте от стоп и медленно ведите его по икрам, затем бедрам, по спине и шее и в обратном направлении. Повторите так до трех раз.

Потом положите веник на поясницу и на три секунды прижмите его к тем местам, где болит. Затем концом веника начинайте легкие быстрые постегивающие движения. Именно такие движения считаются основным процессом парения. Начинайте со спины, потом икры и заканчивайте стопами. После этого проведите веником по животу, слегка постегивая.

Потом начинайте похлестывать. Только не хлещите веником под коленками. Заканчивайте процедуру веником легкими поглаживающими движениями. В парной старайтесь дышать носом.

Важно помнить: в бане нельзя принимать алкогольные напитки и продукты, которые тяжело перевариваются. Только при правильном поведении в бане возникает приятное ощущение бодрости и свежести.