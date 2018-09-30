Ен и Омоль: союзники или противники?

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-29T08:31:59+03:00

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Таинственные коми-зырянские легенды и герои коми мифологии давно стали желанными гостями постоянной рубрики журнала «КП-Авиа». В этом номере мы познакомим вас с творцами мира – Еном и Омолем. Враги ли боги или заклятые друзья на благо мира?

Сотворение земли

В мифах коми о сотворении мира бог Ен как творец праведной части мира противостоит своему брату Омолю – создателю всего плохого и злого. Имя Ена означает «бог, небо», имя Омоль – «плохой, гадкий». По одному из мифов Ен и Омоль вылупились из двух яиц, снесенных уткой в первичном океане, куда упали еще четыре яйца. Мать просит детей достать яйца и разбить их о ее тело; сама она поднимается в воздух и, бросаясь вниз, разбивается о воду: ее разросшееся тело становится основанием земли. Когда Ен ныряет за яйцом, Омоль покрывает море льдом, но Ен разбивает лед громом и молнией и творит землю на теле матери из добытых яиц. Омоль же создает болота и озера и злых духов из двух других яиц.

Еще один миф повествует о том, как Ен и Омоль сидели в первозданном болоте в виде двух лягушек. Спасаясь от комаров, Омоль решил залезть повыше на кочку, взяв с собой Ена; но комары преследовали их и там, так что рассердившийся Омоль сбросил вниз Ена и упал сам. Из крови Омоля возникают животные и женщина, которая становится его женой. Ен хотел похитить женщину, но потерпел неудачу и решил отгородиться от Омоля: он создал небо, где поселился со своими голубями. которых преследовали вороны Омоля; лишь один голубь вернулся к Ену, неся в клюве кусочек тины. Его догонял ворон, но Ен придушил злобную птицу. Из тины и возникла Земля, из воды, которая пролилась из глотки ворона, – моря и океаны.

Солнце и Месяц

Земля, добытая со дна первичного океана, начинает разрастаться; растут и камни, созданные Еном, – они превращаются в горы. Ен сотворил также солнце, а Омоль – луну (подробнее о Солнце и Месяце – в «КП-Авиа» №20).

Соперничество Ена и Омоля продолжается и при сотворении животных. Ен создал белку, чтобы охотники могли добывать мех; Омоль – куницу, которая стала пожирать белок. Ен сотворил полезных животных – петуха и курицу, тетерева, куропатку, рябчика, чтобы человек мог охотиться на них и добывать пищу. Омоль же создал ястреба, филина и ворону, а также других хищных зверей.

Омоль создал лося, оленя, зайца, кошку, рыб, а также вредных тварей – мышей и крыс, насекомых, которые считались у коми воплощениями болезней. Тогда Ен стал улучшать эти творения – кошке он дал шерсть и велел ловить мышей, окрасил кончики ушей зайца в черный цвет, чтобы его могли поймать люди.

Гнев Ена

Одна женщина родила ребенка, положила спать, а сама пошла блины печь. И видит: новорожденный ребенок встал и начал ходить. И женщина вскочила, схватила его и попку блином подтерла. Узнал об этом Ен и спустился на землю. А хлеб тогда колосился по всему стеблю. Ен разгневался на женщину, взял колос и стал его шелушить от земли. Пришла собака, схватила зубами верхнюю часть колоса и сказала: «Ен, оставь мне пай!» И Ен оставил. Сколько собака успела схватить, столько и осталось. Вот сейчас мы живем на собачьем пае. А женщину Ен проклял: «Пусть твои дети три года будут лежать, не разговаривая! Только через три года будут на ноги вставать!»

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Николай Конаков, этнограф, с 1988 по 2001 год возглавлял отдел этнографии в Институте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения Российской Академии наук:

- В коми мифах Ен предстает в виде лебедя, утки или голубя, в одном из мифов – в виде лягушки. Вместе с Еном в сотворении мира участвует его брат или же товарищ Омöль, соперничающий с ним. Иногда они творят вместе, так, например, была создана скрипка, появилось кузнечное ремесло. После сотворения мира во всем его многообразии и окончания борьбы за обладание космическим верхом, в которой он одержал победу, Ен отправляется жить на небо и больше в земные дела не вмешивается, по своей сути становится «Праздным Богом».