Жители Инты и Печоры получили возможность "прокачать мышцы" на свежем воздухе

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-02T13:31:30+03:00

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Спортивные площадки с антивандальными тренажёрами появились в Печоре и Инте. В Печоре ее обустроили на территории местного спорткомплекса «Сияние севера». Тренажеры защищены навесом, а саму площадку дополнительно осветили. Для безопасности и контроля за порядком также установлено видеонаблюдение.

- Надеемся, что уличные тренажёры будут востребованы печорцами, ведь они расположены в непосредственной близости к многоэтажным домам. К ним можно подъехать на автомашине, несмотря на тёмное время суток, можно заниматься в любое удобное время. Было бы желание сделать шаг к укреплению своего здоровья, а возможность такая сегодня уже есть, - отметили в мэр Наталья Паншина.

В Инте площадка была установлена во дворе домов №38 и №40 по улице Куратова. Стоимость комплекса чуть более 400 тысяч рублей - это средства местного и республиканского бюджета, а также затраты управляющей компании.

На открытии комплекса присутствовали старшеклассники местной школы №8. Ребята вместе со своим педагогом решили взять шефство над этой территорией. Здесь школьники планируют проводить свободное время и спортивные занятия.

«Рада, что интинцы уделяют особое внимание здоровому образу жизни. Это уже третий подобный комплекс, который установлен в нашем городе», - написала руководитель администрации МОГО "Инта" Лариса Титовец на своей странице «ВКонтакте».

Напомним, уличные тренажеры появились в городах в рамках проекта «Народный бюджет», реализуемого на территории Республики Коми.

В рамках «апрельских поручений» главы региона Сергея Гапликова правительству Коми, подобные площадки в этом году должны были появится в семи муниципалитетах. В Ижемском, Сысольском, Удорском, Вуктыльском районах спортплощадки также уже построены. Завершается установка уличных тренажеров в Корткеросском районе.

Как отметили в минспорта Коми, в 2019 году на реализацию проектов в рамках программы "Народный бюджет" в сфере физической культуры и спорта запланировано выделить из республиканского бюджета 6 миллионов рублей.