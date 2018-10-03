Очередной сити-менеджер «погорел» на программе переселения: Вячеслав Ивочкин отстранен от должности главы Корткеросского района

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-03T11:34:11+03:00

Вячеслав Ивочкин знал, что строители схалтурили при возведении домов для переселенцев и знал, что в этих домах вообще опасно жить. Но это не остановило его подписать акты приема-передачи объектов и дать добро на вселение людей. Фото: источник yandex.ru

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В Коми вновь попал под жесткую руку прокуратуры очередной сити-менеджер. Череду громких задеражний продолжил Вячеслав Ивочкин, руководитель администрации Княжпогостского района. Сити-менеджеру предъявлены обвинения, связанные с реализацией программы переселения из ветхого и аварийного жилья. И это уже становится тенденцией для нашей республики.

Зацепкой для возбуждения уголовного дела послужили выявленные следователями факты уклонения от уплаты налогов. От выплаты налогов ловко увиливал руководитель строительной компании Виктор Логвинов. В течение трех лет — с января 2013 по май 2016 года - он, будучи гендиректором ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой», он без зазрения совести сдавал в налоговые органы декларации, в которых намеренно указывал заниженные данные о доходах. Используя мошенническую схему, Виктор Логвинов ограбил бюджет на 20 миллионов рублей. Предприниматель уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Строительная фирма Логвинова возводила жилые дома по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. ООО «СУ-4 Сыктывкарстрой» выполняло муниципальный заказ по строительству четырех зданий в Емве. Однако, по версии следствия, строители здорово схалтурили: часть работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, не была выполнена. Построенные здания представляли угрозу безопасности жизни и здоровья потребителей. Несмотря на это, Вячеслав Ивочкин принял объекты и выплатил затройщикам деньги. В опасные дома въехали новоселы.

Следствие выдвигает версию о том, что Ивочкин прекрасно знал о недоработках строителей и знал, что госэкспертиза проектной документации выдала отрицательное заключение на эти четыре дома. В этой связи ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Вячеслав Ивочкин допрошен в качестве подозреваемого, в отношении его избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ивочкин временно отстранен от должности, теперь у руля районной власти находится его заместитель Анатолий Немчинов.