Стая бродячих собак терроризирует жителей Печоры

СЕГОДНЯ 15:48 2018-09-27T16:09:49+03:00

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В Печоре на днях собаки разодрали домашнего спаниеля. Люди боятся выходить на улицу и сообщают о своем недовольстве в соцсетях. Юрист разъяснила порталу «Комсмольская правда в Коми», как действуя правовыми методами, воздействовать на администрацию, ответственную за отлов собак.

В Печоре уже несколько дней город терроризирует стая бродячих собак. По сообщению местных, псы пристают к прохожим и воют по ночам. Стая становится опасна. 25 сентября 12 собак около дома №33 по улице Комсомольской разодрали домашнего спаниеля. К счастью, находящегося при смерти пса, смогли выходить. Сейчас домашний питомец понемногу приходит в себя.

Эта не единственная ситуация, которая сигнализирует об опасной ситуации в городе. Собаки кидаются на людей, занимают детские площадки, поэтому малышей не отпускают на улицу без присмотра родителей.

Юрист Лиана Ветошкина разъяснила, что наказать местную администрацию за то, что она ненадлежащим способом борется с бездомными псами можно, если нанесен физический вред:

- Когда, условно говоря, человека укусила собака, то надо обязательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы зафиксировать этот факт. Больница отправляет сведения в УМВД о том, что гражданина покусала собака, затем проводится проверка. По ее материалам можно обращаться с иском на мэрию в суд. Дело в том, что именно на администрации лежит обязанность по регулированию численности бездомных животных. Но нужно правильно все оформить, чтобы иск в суде был удовлетворен. Необходимо все подкрепить доказательствами, - сообщила Лиана Ветошкина.

Суммы, которые присуждают выплатить пострадавшему за моральный вред, варьируются до нескольких десятков тысяч рублей.