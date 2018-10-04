Бизнесмен из Сосногорска обвиняет главу городской прокуратуры в вымогательстве и рукоприкладстве

СЕГОДНЯ 11:45 2018-10-04T11:38:00+03:00

Предприниматель из Сосногорска подал заявление в прокуратуру и записал видеообращение к Президенту России по поводу поведения Сергея Полянского. Фото: www.7x7-journal.ru

Изменить размер текста: A A

В Сосногорске местный предприниматель Андрей Рубцов обвиняет руководителя городской прокуратуры в вымогательстве и рукоприкладстве. Бизнесмен утверждает: хулиганские выходки Сергея Полянского тянут на статью Уголовного кодекса. Такого человека не достаточно лишить офицерских погон, его необходимо освободить от должности исполняющего обязанности прокурора Сосногорска и наказать по всей строгости закона. В качестве доказательств Рубцов опубликовал на личной странице в соцсети «ВКонтакте» аудио- и видеозапись инцидента.

Не оплатишь - уволю тещу!

Случай произошел еще 3 июня. Руководитель прокуратуры Сергей Полянский и предприниматель Андрей Рубцов мирно выпивали и закусывали в ухтинском ресторане. В хмельном угаре Полянский пригласил к столу мужчину, который проводил время в компании друзей за соседним столиком. Тот не отказался. Андрей Рубцов узнал в приглашенном жителя Сосногорска Бориса Попова.

Прокурор налил ему стакан дорогого коньяка. Выпив, мужчина поблагодарил Полянского за щедрость и хотел вернуться к приятелям, но не тут-то было. Прокурор потребовал того оплатить свой счет за ужин в ресторане. Отметим, что господин прокурор «посидел» с приятелем более чем на 28 тысяч рублей. Естественно, Попов отказался оплачивать столь значительную сумму.

- Полянский выбрал себе жертву, которая должна была оплатить его счет. Прокурор даже пригрозил ему: «Не рассчитаешься, уволю Рашиду», - так описал происходившее в ресторане Андрей Рубцов в заявлении в прокуратуру.

Речь шла о Рашиде Карчевской, старший помощник прокурора Сосногорска. Борис Попов был ее зятем и понимал, что лучше не конфликтовать с начальником тещи, но и оплачивать чужой счет Попов не хотел.

Андрей Рубцов: "Полянский выбрал себе жертву, которая должна была оплатить его счет."Фото: Предоставлено героем публикации

Нокаут с одного удара

Поведение прокурора возмутило дам, сопровождавших «жертву». Женщины вступились за кавалера, но нарвались на хамство и нецензурную брань. Прокурор вел себя, как браток из лихих 90-х. Ненормативная лексика лилась рекой, Сергея Полянского никто не мог остановить. На дам посыпались не только оскорбления, но и угрозы физической расправы. Спутницы Попова поспешили ретироваться.

В порыве гнева Сергей Полянский со всей силы ударил по голове Бориса Попова. Удар был такой силы, что мужчина на несколько секунд потерял сознание, обмяк и упал со стула. После того, как пострадавший пришел в себя, он не смог сам встать на ноги.

- В таком состоянии я тащил Бориса в свою машину, а Полянский все это снимал на видеокамеру своего телефона! - рассказал «КП в Коми» предприниматель.

Все трое на автомобиле добрались до дома Попова. Андрей Рубцов на своих плечах донес пострадавшего до подъезда, но у самых дверей Попов упал. Это спровоцировало очередной взрыв гнева прокурора. Руководитель надзорного органа несколько раз пнул Попова и обматерил его. После драки Попов стал задыхаться, и ему потребовалась помощь медиков.

Происшествие заснял на камеру случайный свидетель. Интересный факт: случай в ресторане также был записан на диктофон очевидцем хулиганской выходки прокурора.Вскоре аудио- и видеозаписи оказались в руках Андрея Рубцова. Предприниматель решил обратиться в прокуратуру, а также направил видеообращение президенту России.

Наша справка

Сергей Полянский назначен и.о. прокурора Сосногорска в 2015 году. До этого некоторое время работал в аппарате прокуратуры Коми и прокуратуре Сыктывкара. В Коми он приехал из Липецка. Как и любой прокурор, Сергей Полянский принимал присягу, в которой клялся активно защищать интересы личности, общества и государства, непримиримо бороться с любыми нарушениями закона.