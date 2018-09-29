В Ухте освободили депутата, не заплатившего налогов на 31 миллион

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-29T11:05:42+03:00

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В Ухте бывшему генерального директора ООО «ЦентрГаз», депутата Госсовета Коми Игоря Завальнева признали виновным в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, Завальнев внес в декларации за 2012-2014 годы заведомо ложные сведения. Таким образом он уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль. В результате в бюджет не поступило более 31 миллиона рублей.

В ходе следствия и суда обвиняемый возместил причиненный ущерб. Парламентария приговорили к двум годам лишения свободы условно, но в силу акта об амнистии от наказания его освободили.