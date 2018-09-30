2018-09-30T11:01:25+03:00
Общество

В Сыктывкаре перекроют шесть улиц

В воскресенье ограничили движение на улице Интернациональной
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Ограничения связаны с различными работамиОграничения связаны с различными работамиФото: Архив "КП"
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В Сыктывкаре планируют перекрывать движение транспорта на шести улицах. Об этом сообщили в ООО «СпецКомиСтрой».

Так, сегодня с 08.00 до 23.00 будет перекрыта половина проезжей части по улице Интернациональной в районе дома №64. Это необходимо для проведения земляных работ.

С 1 по 5 октября будет затруднено движение транспорта в районе дома №182 по улице Карла Маркса. На половине ширины дороги будут вести работы «Сыктывкарские тепловые сети».

С 1 по 6 октября будет перекрыта дорога по улице Шолохова в районе жилого дома на Корабельной, 21. На этом участке ведет работы АО «Газпром Газораспределение Сыктывкар».

С 8.00 2 октября до 22.00 4 октября 2018 года действует ограничение движения транспорта на половине ширины проезжей части по улице Старовского в районе дома №15а.

До 12 октября продлевается ограничение движения транспорта по Октябрьскому проспекту в районе домов № 25, 15, 5, Сысольскому шоссе в районе дома №27 и на пересечении с улицей Маркова. Работы будут вестись до 22.00.

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