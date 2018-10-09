«Новости одной строкой» - планерка в мэрии

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-09T09:41:19+03:00

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Только что в администрации столицы Коми началась традиционная общегородская планерка.

9:05 С утра - традиционные доклады коммунальщиков. Электросети работают в нормальном режиме. По словам специалистов Электросбыта, завершается ремонт дороги на Сысольском шоссе. К 19 сентября работы будут завершены. На переправах города прошли замены судов. Речной транспорт работает по новому расписанию.

9:15 Руководитель управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь докладывает о результатах программы формирования комфортной городской среды. Бюджет проекта превысил 73 млн рублей. Было отремонтировано 20 дворов. Была проведена реконструкция Стефановской площади, а также участок парка имени Кирова. Было реконструировано четыре общественных территории.

На Стефановской площади столицы были установлены новые фонари, скамейки и урны. Идет работа по монтажу двух фонтанов. Также разработана проектно-сметная документация по реконструкции парка в местечке Строитель. На Слободской площади в Эжве были установлены фонари, скамейки, а также заменено асфальтовое покрытие. До 1 ноября мэрия ведет прием от горожан заявок на благоустройство дворовых территорий.

9:30 Немного о дорогах.На их ремонт выделено свыше 100 млн рублей. На участке подъезда к микрорайону улицы Ручейной ремонт выполнен в полном объеме, а также заменено световое оборудование. Отремонтирован участок улицы Элеваторной, Маегова, Малышева, Петрозаводская. Избавились от лужи на пересечении улиц Громова и Петрозаводская. Отремонтированы участки улиц Савина, Карла Маркса, Кирова. Отремонтирована лестница около драмтеатра имени Виктора Савина.

Кстати, гарантийный срок по ремонту дорог составляет пять лет. Мэр потребовал следить за качеством асфальтового покрытия вновь отремонтированных дорог.

9:35 Следующий вопрос - налог на имущество физических лиц. До 3 декабря все граждане обязаны заплатить налоги. Это три налога: налог на имущество, транспортный налог и земельный налог.