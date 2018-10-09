В Сыктывкаре "Фантреальности" грозит судьба бродячего театра

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-09T16:43:25+03:00

Мэр столицы не понимает, почему творческий коллектив не согласен переезжать в Давпон, но готов к диалогу с режиссером

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Скандал с переездом известного в Сыктывкаре народного театра "Фантастическая реальность" сегодня прокомментировал мэр столицы Коми Валерий Козлов.

- Какой спектакль в последний раз показывала "Фантастическая реальность"? Это риторический вопрос. Любой театр должен иметь свой план работы и постоянный репертуар, театр должен работать со зрителем, - дал собственную критическую оценку деятельности "Фантреальности" Валерий Козлов на сегодняшнем брифинге после общегородской планерки.

В то же самое время мэр подчеркнул, что администрация округа приложила все усилия, чтобы поддержать народный театр в сложной ситуации. В судебных тяжбах мэрия была на стороне "Фантастической реальности". Но, увы, инстанция приняла решение в пользу управляющей компании, которая сейчас выселяет артистов с привычного места: в подвале дома №89 по ул. Ленина.

- На сайте Сыктывкара в открытом доступе есть информация о всех свободных муниципальных помещениях. Театр может выбрать любую подходящую для работы территорию. Но помещение в Давпоне - это пока единственное, что мы может им предоставить, - подчеркнул руководитель столичной администрации.

Валерий Козлов отметил, что готов к открытому диалогу с режиссером театра и всеми артистами.

Напомним, в качестве альтернативы "Фантреальности" предлагают помещение бывшей парикмахерской на улице Морозова, д.163. Но эта территория не устраивает режиссера и артистов театра. В беседе с журналистом "КП в Коми" руководитель Лариса Иванова назвала потенциальное пристанище "местом для могилы".

- То обстоятельство, что репетиционная база оказывается в Давпоне, ставит нас в абсолютно невозможные условия. Некоторым из нас придется добираться на двух автобусах! А как ехать домой после 9-10 вечера? А зимой? Не мне вам рассказывать как по вечерам, особенно зимой, у нас ходят или точнее сказать не ходят автобусы, - считает Лариса Иванова. - Могу сказать, что по фэн-шую помещение в Давпоне удачное место для могилы.

"КП в Коми" продолжит сделить за проблемной ситуацией с переездом театра "Фантастическая реальность".