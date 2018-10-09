С нового года в столице Коми в автобусах будут действовать разные цены на проезд

СЕГОДНЯ 17:20 2018-10-09T17:50:32+03:00

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Жителям столицы Коми в следующем году предстоит привыкать к тому, что стоимость билетов в автобусах будет отличаться. В городе начнет действовать новая система тарифов. Об этом сообщил сегодня на брифинге после общегородской планерки сыктывкарский мэр Валерий Козлов.

Всех перевозчиков поделят на две группы: на тех, для которых будут установлены нерегулируемые тарифы, и на тех, для которых будут действовать регулируемые тарифы. Проще говоря, на одних маршрутах расплачиваться предстоит по цене, зафиксированной министерством энергетики, ЖКХ и тарифов РК. А на других - стоимость смогут заявить сами транспортники.

- Вводится понятие минимальная цена контракта. Любой марштрут предполагает определенные затраты: пассажиропоток, амортизация автобуса, расход топлива - все эти аспекты учтены в формуле рассчета тарифов. Но есть доход, который приносит каждый маршрут. Из разницы между доходами и расходами складывается минимальная цена контракта, - объяснил мэр. - Никаких бюджетов не хватит, чтобы компенсировать эту начальную цену контракта, поэтому вводятся два понятия - регулируемый и нерегулируемый тарифы.

Регулируемые тарифы будут рассчитываться, исходя из минимальной цены контракта. А нерегулируемые - без учета этого показателя.

- Нерегулируемые тарифы все равно будут контролироваться. Установлена планка по стоимости проезда, выше которой поднимать цены на билеты просто нельзя, - отметил Валерий Козлов.

Все поселковые и дачные маршруты, от которых частники нередко отказываются, получат поддержку из бюджета. А владельцы автобусов, выполняющих рейсы по центральной части города, получат право самостоятельно решать вопросы ценообразования. Но, как уточнил мэр, поднять стоимость проезда до "космической высоты" перевозчикам никто не позволит.

Напомним, с 1 сентября администрация Сыктывкара заключила два договора по обслуживанию городских маршртутов - с ООО "САТП №1" и товариществом частных перевозчиков.