Администрация школы, которая отказала ребенку в изучении коми языка, нарушила закон

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-03T12:25:22+03:00

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В начале сентября появилась информация, что в Сыктывкаре ученика заставляют «добровольно» отказаться от изучения коми языка или перейти в другую школу. В Управлении образования столицы Коми прокомментировали, что это недопустимо.

Управление образования сообщает, что никаких обращений — ни устных, ни письменных — по вопросу изучения коми языка в ведомство не поступало. Но опубликованная в Сети информация о том, что ученику, выбравшему для изучения коми язык, предложили перейти в другую школу, это нарушение. Ситуация даже была рассмотрена на последнем совещании руководителей сыктывкарских школ.

- В целях принятия мер по устранению допущенных нарушений по вопросу обеспечения прав учащегося на изучение родного коми языка предлагаем назвать номер школы, где это произошло, - отметили в ведомстве.

Однако, мама ученика, которая столкнулась с давлением со стороны школы, наотрез отказалась раскрывать образовательное учреждение, где все произошло. Сейчас она написала жалобу Минобраз и ждет результатов расследования.

Между тем, в Управлении образования удивлены самим фактом давления. По словам специалистов, школа может и должна обеспечить право ученика на изучение коми языка как родного и как государственного на основании выбора родителей и с учетом мнения самих учеников.

- Так, в школах Сыктывкара обеспечено право учащихся на изучение коми языка как родного даже при условии, что таких детей набирается в классе от 1 до 5-6 человек. Школой для этого создаются условия. Вместе дети и родители 1 сентября увидели, что ребенок занимается в составе немногочисленной группы, в то время как остальные ученики изучают русский язык как родной в многочисленном составе. Приходя домой, ученики начали говорить о том, что хотят заниматься месте с остальными детьми. Некоторыми родителями было принято решение об изменении своего выбора, что вполне допустимо, - сообщили в Управлении образования.

Напомним, что начале сентября ребенку, который выбрал изучение коми языка в школе, предложили или отказаться от этой идеи или перейти в другое образовательное учреждение. Мама ученика не согласилась с таким положением дел и сообщила о случае давления в Минобраз Коми. О нарушении прав, которые закреплены на федеральном уровне, рассказал правозащитник Игорь Сажин.