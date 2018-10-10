Ангелина Петрова из Инты мечтает о короне "Мисс Первоклашка - 2018"

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-10T12:58:28+03:00

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В фотоконкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!" появилась новая претендентка на высокий титул - это Ангелина Петрова, ученица 1 "а" класса школы № 9. Ангелина проживает в самом уютном городе республике - Инте. В маленьком городке все близко, поэтому участница конкурса успевает совмещать учебу и хобби. Ангелина с интересом занимается хореографией, с увлечением посещает кружок "Этнодизайн". Какая молодец!

Ангелина Петрова совмещает учебу, занятия хореографией и этнодизайномФото: предоставлено читателем.

Редакция "КП в Коми" от всей души желает Ангелине Петровой успехов и удачи в конкурсе "Мисс и Мистер Первоклашка - 2018!".

Условия конкурса просты:

1. Скачайте анкету, заполните ее и пришлите вместе с одной или несколькими фотографиями ребенка в сообщения группы "Комсомольская правда в Коми" (vk.me/kp_komi) с пометкой "Первоклашка!".Фотографии принимаются с 27 сентября по 10 октября.

2. С 11 октября по 29 октября на сайте www.komi.kp.ruпройдет голосование. Поставить лайки разрешается один раз в сутки, причем как за одного, так и за нескольких участников.

Итоги конкурса мы подведем 30 октября в 16:00.

Мальчики и девочки, набравшие наибольшее число лайков, получат отличные призы.

За1 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 10 посещений в семейный клуб "Дружок",сертификат в детсткую комнату "Веселый крокодил" на 700 рублей;

За 2 место - рюкзак ErichKrause, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, сертификат на 2 посещения в семейный клуб "Дружок",сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.

За 3 место - рюкзак ErichKrаuse, книги от магазинов Litera,Букинист и Территория, скидка в размере 20% на каждое посещение семейного клуба "Дружок", сертификат в детскую комнату "Веселый крокодил" на 500 рублей.