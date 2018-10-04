25-летняя сыктывкарка трагически погибла в Китае

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T23:01:06+03:00

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3 октября в Китае при невыясненных обстоятельствах погибла 25-летняя сыктывкарка Марина Ющенко. Для транспортировки тела в Россию семье нужно собрать неподъемную сумму. Убитые горем родные и близкие погибшей просят помощи неравнодушных жителей республики в сборе средств.

Новость о гибели молодой сыктывкарки дошла до родных девушки сегодня, 4 октября. Близкие 25-летней Марины Ющенко находятся в шоковом состоянии и не могут поверить в случившееся. Сведения о том, как погибла девушка противоречивы:

- Известно, что она разбилась, выпав с 17 этажа, но я не могу достоверно утверждать об этом. При каких обстоятельствах это случилось, также неизвестно, - рассказала знакомая погибшей.

Марина жила и работала в Китае два года. Она была единственной опорой и поддержкой для мамы и маленькой сестренки. Она и поехала в Поднебесную, чтобы зарабатывать деньги и присылать семье.

- Марина была очень ярким человеком. Она поехала в Китай от центра профориентации по программе СГУ имени Питирима Сорокина. Сначала Марина работала в гольфклубе, затем устроилась в детский сад в городе Саньчжоу. Марина еще успевала заниматься общественной деятельностью, была волонтером программы «Послы русского языка в мире». У нее все было хорошо. Именно поэтому новость о ее гибели стала настоящим шоком, - рассказала другая знакомая погибшей девушки.

Просим о помощи в сборе средств всех неравнодушных:

Реквизиты: номер счета карты - 40817810137005781884, номер карты - Сбербанк 4276 3700 1444 6559, получатель - Куклин Илья Владимирович.