"Кто такие люди Чернова? У них что, были повязки на руках, банданы с надписью "Мы - люди Чернова?" - свидетель по делу Шабаршиной

СЕГОДНЯ 14:35 2018-10-11T16:19:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в Сыктывкарском горсуде продолжился процесс по делу о взятке Елене Шабаршиной, экс-председателя Избирательной комиссии Коми и бывшего руководителя администрации Главы и правительства Коми. Напомним, фигурантке вменяется в вину регулярное получение взяток от Алексея Чернова (экс-заместитель Главы Коми, ныне фигурант "дела Гайзера") на общую сумму в 6 млн рублей.

На сегодняшнем процессе дал показания свидетель Всеволод Хорунжий. Он практически шесть лет руководил Сыктывкарской территориальной избирательной комиссией: с 2006 по 2009 годы, а затем с 2011 по 2015 годы. Сейчас Хорунжий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому он отвечал на вопросы фигурантки, адвокатов и прокурора по системе видеоконференцсвязи из суда в "северной столице".

Допрос Всеволода Хорунжего продолжил серию выступлений свидетелей со стороны защиты, поэтому допрос проходил по уже неоднократно обкатанной схеме. Фигурантка подробно расспрашивала о принципах деятельности избирательных комиссий и участков, выясняла специфику системы подсчета голосов, особое внимание уделяла способу передачи результатов голосования, уточняла, поступали ли жалобы на нее или Избирком РК.

Отдельный блок вопросов касался предполагаемого взяткодателя Алексея Чернова и неких "людей Чернова" (такая формулировка есть в материалах уголовного дела). Привычную строгую атмосферу судебного заседания оживили ироничные ответы свидетеля. Всеволод Хорунжий позволил себе несколько юмористических высказываний, отвечая на вопросы Елены Шабаршиной.

В частности, когда фигурантка спросила: "Приходили ли в ТИК Сыктывкара люди Чернова?", Всеволод Хорунжий блеснул чувством юмора и ответил:

- Кто такие люди Чернова? У них что, на рукаве повязка была или бандана с надписью "Мы - люди Чернова"?

Впрочем, чаще всего свидетель был вполне серьезен. Он рассказал, что в Сыктывкаре на выборах различного уровня действовало от 80 до 85 участковых избирательных комиссий (УИК). Один раз участки действовали даже в аэропорту и железнодорожном вокзале. Электорат столицы Коми составлял 165 тысяч человек. Сыктывкарский ТИК, в частности, организовывал выборы в совет столицы Коми, в Госсовет РК по трем округам, в советы поселений, входящих в городской округ.

- В дни голосований работа велась в оперативном режиме. На участках находились члены УИКов, наблюдатели от партий, доверенные лица кандидатов, нередко даже сами кандидаты и представители СМИ - до 45 человек. Все они имели право попросить копию протокола с итогами голосования. Наблюдатели отправляли данные в партийные штабы, где находилось примерно 10 человек, а те передавали данные в центральные штабы в Москву, а там уже работали 100 человек. Поэтому уже в ночь подведения итогов до приезда председателя УИКа в ТИК об итогах выборов на одном участке могли знать от 500 до 600 человек, - описал схему передачи данных свидетель.

Всеволод Хорунжий заострил внимание на том факте, что председатели УИКов приезжали из участков в ТИК в сопровождении сотрудника полиции. Все руководители участков сразу же заносили данные в сводную таблицу, вывешенную на стене в холле администрации.

- Елена Шабаршина не появлялась в офисе сыктывкарского ТИКа, а если бы и появлялась, я бы об этом знал, - отметил господин Хорунжий.

Подчеркивая открытость и доступность работы комиссии, Всеволод Хорунжий рассказал о двух особенно запомнившихся ему независимых наблюдателях, которые присутствовали в ТИКе в ночь подведения итогов голосования.

- От партии КПРФ был такой Князев. Он все время в суд ходил и жалобы на нас писал. А еще я запомнил кучерявого парнишку, по-моему его фамилия Андреев, он ходил с планшетом и что-то фотографировал. Князев и Андреев постоянно приходили в ТИК в ночь голосования, смотрели, как мы работаем и пытались съесть наши бутерброды, - вновь разбавил иронией ответ свидетель.

При этом Хорунжий подчеркнул, что Князев проиграл все суды, а со стороны Андреева нареканий и замечаний не поступало.

После допроса свидетеля на процессе был объявлен перерыв. Сегодня во второй половине дня по инициативе адвокатов в суде выступит экс-депутат Госсовета Коми Александра Бушуева.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взяткодателем следствие считает Алексея Чернова, фигуранта "дела Гайзера". Взамен Шабаршина передавала Чернову данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 млн 680 тыс. рублей.