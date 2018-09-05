"Елена Викторовна была болезненно худой и бледной", - свидетель по делу Шабаршиной

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-05T17:46:58+03:00

Елена Шабаршина обвиняется в регулярном получении взяток от Алексея Чернова. Суммарный размер мзды составляет 6 миллионов 680 тысяч рублей Фото: Алиса КОЗЛОВА

Сотрудница Избиркома Коми на суде заявила, что фигурантка сильно сдала после перехода в администрацию Главы РК

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На сегодняшнем заседании по резонансному делу Елены Шабаршиной вновь выступили свидетели, приглашенные стороной защиты. На вопросы адвокатов и гособвинителя отвечали сотрудницы Избирательной комиссии Республики Коми - Елена Сямптомова, начальник организационного отдела, и Наталия Макарова, начальник отдела по правовому обучению избирателей, взаимодействию с политическими партиями и СМИ.

Свидетели детально описали работу, относящуюся к их профессиональной компетенции, подробно рассказали о деятельности Избиркома Коми. В зале суда вновь прозвучали закрепленные законодательством нормы: Избирательная комиссия - свободный и коллегиальный госорган, председатель комиссии - избираемая должность. Свидетели подчеркивали, что деятельность Избиркома курировать невозможно.

Сегодня вопросы звучали от самой фигурантки. Елена Шабаршина, в частности, подняла тему конвертов, поступавших в Избирком Коми. Напомним, следствие предполагает, что обвиняемой передавали деньги в конвертах.

- Да, к нам поступали конверты, причем разного формата - А3, А4 и А5. Каждый конверт вскрывался и регистрировался, - уточнила Елена Сямптомова.

От конвертов подозреваемая перевела разговор к предполагаемому взяткодатею: экс-заместителю главы РК Алексею Чернову. Также Елена Викторовна задала вопрос, знает ли свидетельница Константина Ромаданова. Оказалось, фамилии хорошо знакомы госпоже Сямптомовой.

- Ромаданов участвовал в выборах по южному одномантатному округу, - вспомнила подробности из политического прошлого осужденного по "делу Гайзера".

С подачи фигурантки свидетель рассказала о работе наблюдателей в ходе выборов. Как оказалось, представители политических партий и кандидатов вправе передавать информацию о результатах голосования и ходе выборов по телефону или с помощью других средств связи. Эта информация не является секретной.

- Где находилась Шабаршина в день выборов после 20 часов? - поинтересовалась фигурантка.

- На рабочем месте, она никуда не отлучалась до начала пресс-конференции, - ответила Елена Сямптомова.

Также на процессе задавались вопросы по поводу здоровья Елены Шабаршиной.

- Я слышала от коллег, что у Елены Викторовны часто болела голова. А после того, как она перешла в администрацию главы Коми, ее здоровье серьезно пошатнулось. Я видела ее весной 2015 года, Елена Викторовна была болезненно худой и бледной. Она очень сильно похудела и была болезненно бледной, - с явным сочувствием и состраданием в голосе произнесла свидетель.

Заседание продолжилось допросом Наталии Макаровой. И вновь вопросы задавала подозреваемая.

- Скажите, как выглядел рабочий кабинет Шабаршиной? - говорила о себе в третьем лице фигурантка.

- Просторное помещение, всегда открытое и доступное для всех сотрудников Избирательной комиссии. Сама я достаточно часто заходила к Елене Викторовне, - ответила Наталия Макарова.

И опять поднимались вопросы так называемого вмешательства членов правительства Коми в работу Избиркома. Свидетель подчеркнула, что подобного рода нарушений она не видела.

- Как вы охарактеризуете Шабаршину? - прозвучал вопрос от фигурантки.

- Строгий и требовательный руководитель, но мы все понимали, что Елена Викторовна относится к той категории людей, которые в первую очередь предъявляют требования к самой себе. Мы все учились у нее, она смогла создать слаженный колектив высокопрофессиональных специалистов, - отметила Наталия Макарова.

На этом допрос был закончен. Следующее заседание по делу Шабаршиной назначено на 10 сентября.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взяткодателем следствие считает Алексея Чернова, фигуранта "дела Гайзера". Взамен Шабаришна передавала Чернову данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.