"Алексей Чернов не имел никакого отношения к Избирательной комиссии Коми," - свидетель по делу Шабаршиной

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-30T17:20:18+03:00

Следствие полагает, что Елена Шабаршина получала взятки от Алексея Чернова, а взамен информировала его о ходе избирательной кампании, жалобах на кандидатов и предварительных итогах голосования. Фото: Алиса КОЗЛОВА

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Избирательная комиссия Коми работает на основании принципов открытости, гласности и доступности любой информации . Такие заявления сделали свидетели, приглашенные на процесс по делу Елены Шабаршиной. Сегодня в Сыктывкарском горсуде показания давали секретарь Избиркома РК Лариса Сердитова и член Избирательной комиссии РК с правом решающего голоса Татьяна Тимофеева. Обе свидетельницы приглашены стороной защиты с целью опровергнуть обвинение, предъявленное Шабаршиной. Речь идет о передаче информации Чернову о ходе избирательной кампании, жалобах, сведениях о кандидатах и предварительных итогах голосования.

Госпожа Сердитова выступала полтора часа и во всех подробностях описала работу Избирательной комиссии Коми. Свидетель, в частности, заострила внимание на том факте, что в состав Избиркома входят 12 человек - все они представители политических партий, но половину из них согласовывает Глава Коми, а оставшуюся шестерку утверждает Госсовет РК. При это Лариса Сердитова уточнила:

- Ни о каком вмешательстве руководителя республики или парламента в деятельность комиссии не может быть и речи. Избирком - это коллегиальный орган, сформированный из представителей политических партий. И это самодостаточные люди, настоящие профессионалы, - подчеркнула свидетель.

Выступая на суде, Лариса Сердитова отметила, что она уже давно работает в региональном избиркоме, на протяжении 4 созывов. И за этот долгий период ни разу не получала жалоб о вмешательствах в деятельность комиссии или препятствии выборам. Все решения принимались совместно.

- Иногда мы спорили до опупения, но всегда старались прийти к общему знаменателю, - рассказала свидетеоль о том, как происходило обсуждение вопросов в Избиркоме Коми.

- Знакомы ли вы с Черновым (предполагаемый взяткодатель)? - прозвучал вопрос от адвоката фигурантки Инги Красиковой.

- Мы никогда не были знакомы лично. Воочию я видела Алексея Леонидовича лишь три раза - на мероприятиях, которые проводила наша комиссия. Впервый раз - на всероссийском совещании сотрудников Избиркомов, во второй раз - на юбилее Избирательной комиссии Коми, а в третий раз - на 20-летии российской избирательной системы, - ответила Лариса Сердитова.

Свидетель заострила внимание на том факте, что Чернов ни разу не приходил в Избирком Коми. И в этом госпожа Сердитова уверена на 100 процентов.

- Мое рабочее место расположено так, что я могу видеть всех, кто находится в помещении комиссии. У нас действует принцип открытых дверей, поэтому я всегда вижу, что происходит в кабинетах и вижу каждого сотрудника и любого пришедшего в комиссию человека, - рассказала о работе региональной Избирательной комисиии ее секретарь.

Госпожа Сердитова подчеркнула, что комиссия работает открыто. На официальном сайте Избиркома РК представлена вся информация о деятельности комиссии, законодательные акты из области избирательного права. И что главное - в периоды предвыборных кампаний на интернет-ресурсе Избиркома публикуется информация о кандидатах и жалобах. Все желающие вправе обращаться с вопросами к сотрудникам Избиркома по любым вопросам, касающимся деятельности комиссии. Весь поток документации, поступавший в комиссию, проходил через нее.

- Кто осуществлял взаимодействие с руководством Коми? - прозвучал вопрос от представителя гособвинения.

- Марущак, Опарина и Ольшевский ( все на тот момент работали в администрации главы и правительства РК) входили в состав Избирательной комиссии, - попыталась ответить Сердитова.

- Был ли связан Алексей Чернов с избирательной системой? - напирала прокурор.

- Чернов к избирательной системе и комиссии никакого отношения не имел, - таков был лаконичный ответ Ларисы Сердитовой.

В продолжение темы Татьяна Тимофеева заявила, что Алексей Чернов занимался внутренней политикой республики наравне со всеми заместителями главы Коми. Напомним, Алексей Леонидович с 2006 года занимал должность заместителя, а потом и первого заместителя главы Коми.

- Все заместители главы занимались внутренней политикой республики, но Алексей Леонидович курировал общественно-политический блок, - отметила Татьяна Тимофеева.

- Мог ли Чернов курировать выборы? - спосила Елена Шабаршина.

- Курировать выборы не возможно. Этот процесс должен идти сам по себе, - уточнила свидетель.

На этом судебное заседание закончилось.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взятки. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников деньги в сумме 60 тысяч рублей. Взамен фигурантка дела передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах, предварительных итогах голосования и не только. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.