2018-10-05T13:28:19+03:00
Общество

«Комсомолка» знакомит вас с первым участником проекта «Может быть по-другому»

Сыктывкарец Алексей Сахаутдинов поделился своей сокровенной мечтой
Ольга СОЛОВЕЙ
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Алексей Сахаутдинов стал героем нашего проекта "Может быть по-другому"Алексей Сахаутдинов стал героем нашего проекта "Может быть по-другому"Фото: Ольга СОЛОВЕЙ
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Идя по городским улицам, 26-летний Алексей Сахаутдинов вынужден в одной руке держать трость, а другой придерживать за руку свою маму Людмилу. Все дело в том, что молодой человек полностью слеп.

Несмотря на это, Алексей не сидит дома. Наоборот, вся его неделя расписана по часам, и журналисту пришлось постараться, чтобы он выкроил для нас время в своем плотном графике и принял участие в проекте «КП-Коми» «Может быть по-другому». В нем мы помогаем жителям Коми, которые по независящим от них причинам не могут приблизиться к мечте и реализовать свой потенциал.

КОГДА НЕ ЗАМКНУЛСЯ В СЕБЕ

В Коми региональной организации Всероссийского общества слепых проводится много мастер-классов: лепка, рисование, игра на гитаре. Алексей ходит на все из них, а некоторые даже проводит сам.

- Он организатор кулинарного кружка. Находит рецепты, ребята распределяют, какие продукты принести, потом тут кашеварят, - с гордостью рассказывает его мама.

Людмила Сахаутдинова рада, что сын не закрылся себя в четырех стенах, а нашел занятия по душе.

- Я не заставляю его ходить на кружки, он сам этого хочет. Я его только поддерживаю. Некоторые замыкаются и ничего не хотят, у него же есть желание учиться чему-то новому, - радуется Людмила за сына. – Я, правда, сказала ему, выбери то, что самому нравится, но не распыляйся.

Кроме кружков, Алексей посещает воскресную школу и часто ездит в паломнические поездки. Вместе с мамой этим летом они проехали через всю Псковскую область, посещая святые места.

- Когда в семье есть больные, то вера помогает, - признается Людмила.

Алексей потерял зрение из-за осложнений после операции Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

Алексей потерял зрение из-за осложнений после операцииФото: Ольга СОЛОВЕЙ

ДАВНЯЯ МЕЧТА

Алексей слепой не от рождения. В пять лет у него обнаружили опухоль головного мозга. Потребовалась операция, после которой начались осложнения, и мальчик полностью потерял зрение. Алексей перешел на домашнее обучение и доучился до 9 класса, постоянно прерываясь на визиты в больницу и операции.

Его мама Людмила вспоминает, что в свое время врачи в реанимации порекомендовали ее сыну развивать органы дыхания. Например, попробовать научиться играть на флейте.

- Я давно забыла про этот совет, но у Леши он, видимо, отложился в памяти, он о нем помнил. Когда нам предложили участвовать в проекте, я спросила у Леши, о чем он мечтает. И он вспомнил о флейте. Мы, конечно, делаем дома дыхательные упражнения, но это уже не так ему интересно. А тут осуществление его давней мечты совпало бы с рекомендациями врачей. Но с нашим диагнозом мы не знали, кто бы за нас взялся, - признается Людмила. - Здорово, если у нас что-то получится.

Людмила рассказала нам о мечте сына. Правда, как потом призналась, не надеялась, что мы серьезно отнесемся к этой затее. Алексей же о ней не знал вовсе. Мы стали искать, кто же в Сыктывкаре возьмется за такую непростую задачу. Получилось ли у нас? Вы узнаете совсем скоро.

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