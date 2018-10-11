Льготы, стаж и возраст: вопросы о пенсии, которые волнуют жителей Коми

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-11T01:20:41+03:00

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Вчера в Общественной приемной Главы РК прошла прямая линия, посвященная пенсионному обеспечению. На вопросы граждан отвечала ведущий специалист-эксперт группы по работе с обращениями граждан ОПРФ по Республике Коми Наталия Якубчак. Жителей республики интересовало все: начиная от индексации пенсий и заканчивая льготами для мам детей-инвалидов.

В Общественной приемной прошла прямая линия по пенсионному обеспечениюФото: Дарья ЮДИНА

Так, специалист опровергла слухи о дополнительной выплате в пять тысяч рублей и об индексации пенсии в этом году:

— Это только слухи. На данный момент такие выплаты не производятся, и нет нормативного документа, который регулировал бы этот вопрос. Только в январе следующего года планируется повышение пенсий неработающим гражданам. До конца 2018 года никаких индексаций не планируется.

В связи с реформой было много звонков, касавшихся срока выхода на пенсию:

— В апреле-мае мы с женой подали документы со всеми справками. В 2019 году нам исполнится по 55 лет. Когда мы начнем получать пенсию? спросил Сергей из Ухты.

— Если у вашей супруги выработан страховой стаж (20 лет) и северный стаж (15 лет), у неё двое детей, то пенсию она начнет получать со своего дня рождения в следующем году. У неё сохранится право выхода на пенсию в 50 лет. Если у вас выработан страховой стаж (25 лет) и северный стаж (20 лет), то у вас право на пенсию сдвинется ровно на шесть месяцев.

Кстати, минимум выхода на пенсию для многодетных мам, — 50 лет. Раньше выйти не получится: шесть детей не помогут выйти на пенсию в 45 лет — льготы двух видов не складываются.

На вопросы отвечала Наталия ЯкубчакФото: Дарья ЮДИНА

Задавали вопросы и про новые льготы:

— Сегодня услышала новость о том, что неработающие пенсионеры, живущие в селе и проработавшие 30 лет в сельском хозяйстве, будут получать повышенную пенсию. Всю жизнь мы работали в сельском хозяйстве, а в 1985 году наш совхоз перевели к городу. Но мы работали также, как и обычно. Будет ли у меня надбавка? — спросила пенсионерка Алевтина из Емвы.

— Да, с января 2019 года будет повышаться фиксированная выплата страховой пенсии у людей, живущих в сельской местности и отработавших не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Единственный момент: перечень профессий, которые дают право на это повышение, пока находится в стадии законопроекта. Окончательного решения по этому основанию пока нет. Поэтому сказать, кто будет входить в этот перечень, нельзя, — ответила Наталия Якубчак.

Специалист дала разъяснения по поводу новых льготФото: Дарья ЮДИНА

Новшеством стало также возможность выхода на пенсию на два года раньше в том случае, если вы не сможете найти работу. Но основанием для назначения такой пенсии может быть только предложение Службы занятости. И необходимым условием, опять же, является определенного размера стаж.

Если же, наоборот человек откладывает право на пенсионное обеспечение, то в дальнейшем его пенсионные баллы растут, что дают хороший «плюс» к выплатам.

Эксперт также дала разъяснения по поводу накопительной части пенсии:

— Выплаты накопительной части производятся в индивидуальном порядке. Если сумма накоплений достаточно большая (больше, чем пять процентов по отношению к страховой части), то тогда будет выплачиваться вторая, накопительная пенсия. Если же сумма небольшая, то тогда накопительная часть выплачивается единовременно, — сказала Наталия Якубчак.

Последней звонок касался выхода на пенсию мамы ребенка-инвалида.

Женщины, имеющие ребенка-инвалида либо воспитывающие его до восьми лет, имеющие страховой стаж 15 лет (размер северного стажа в данном случае не учитывается), выходили на пенсию в 50 лет. Эта норма в полном объеме сохранена на сегодняшний день. Такая льгота дается одному из родителей: раньше, в 55 лет, выйти на пенсию может и ваш муж. Общий стаж у него должен быть таким же — 15 лет, ответила специалист.

Если у вас есть вопросы по поводу пенсии, то вы можете проконсультироваться со специалистом, позвонив по телефону горячей линии: 88001001508.