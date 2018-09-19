Оленеводам и ветеранам труда разрешат выходить на пенсию в 50 и 55 лет

СЕГОДНЯ 11:31 2018-09-19T11:55:50+03:00

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В свете приближающейся пенсионной реформы депутаты Госсовета Коми решили законодательно закрепить важное социальное право для отдельных категорий граждан. Речь идет об оленеводах и ветеранах труда, сообщает корреспондент «Комсомолки» с пленарного заседания Госсовета Коми.

Парламентарии предлагают сохранить для этих льготных категорий действующий возраст выхода на пенсию: для женщин - 50 лет, для мужчин - 55 лет.

Для этих льготных категорий граждан сохраняется весь пакет социальных льгот. Действие закона коснется примерно 50 человек каждый год.

Депутат от «Справедливой России» попросила повременить с принятием законодательного акта.

- На федеральном уровне закон не принят. Давайте подождем, а друг они одумаются, - предложила эссерка.

Ее поддержала коллега по комиссии по местному самоуправлению и законодательству Леонид Вокуев.

- Зачем утверждать нормы, которые и так будут закреплены на федеральном уровне? - задал риторический вопрос парламентарий.

Но остальные члены комитета объяснили коллегам: хуже не будет. Проект закона будет вынесен на завтрашнее заседание сессии Госсовета Коми.